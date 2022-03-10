Армия России не несет зла, заявил сдавшийся в плен боец теробороны Украины
Экс-боец теробороны Украины Кондрыкенко: сопротивляться российской армии бесполезно
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мар — РИА Новости. Российская армия не несёт зла, сопротивляться ей бесполезно, сказал РИА Новости сдавшийся в плен боец территориальной обороны Харьковской области Дмитрий Кондрыкенко.
Он пояснил, что их отряду дали приказ отойти. По дороге его высадили из машины, и он направился домой.
"Выйдя, наткнулся на российскую колонну, проходившую мимо моей улицы. Я сдался в плен, увидев численность и мощь российской армии. Оружия у меня с собой не было, и против российской армии я его не применял... Я увидел, что российская армия не мародерит и просто так не стреляет в мирных жителей. Наоборот, накормили чем смогли", — сказал Кондрыкенко.
Также он обратился к своим товарищам, которые, возможно по-прежнему рассчитывают оказывать сопротивление вооружённым силам России.
"Я прошу их не сопротивляться российской армии, это бессмысленно, они не несут такое зло, как нам говорили", — сказал Кондрыкенко.
Другой бывший боец территориальной обороны города Изюм также решил сдаться, так как информация о действиях вооруженных сил России, которую он получил из местных СМИ, не соответствовала действительности.
'Новости, СМИ говорили, что русские пришли, убивают, города рушат, мародёрствуют, насилуют. Впоследствии я увидел, как сами военные российские подкармливали сухпайками местных жителей, у которых было мало еды", — сказал РИА Новости бывший боец территориальной обороны Изюма Александр Васильев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.