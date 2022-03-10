https://ria.ru/20220310/plennik-1777392407.html

Армия России не несет зла, заявил сдавшийся в плен боец теробороны Украины

Армия России не несет зла, заявил сдавшийся в плен боец теробороны Украины - РИА Новости, 10.03.2022

Армия России не несет зла, заявил сдавшийся в плен боец теробороны Украины

Российская армия не несёт зла, сопротивляться ей бесполезно, сказал РИА Новости сдавшийся в плен боец территориальной обороны Харьковской области Дмитрий... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T05:10

2022-03-10T05:10

2022-03-10T05:10

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вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мар — РИА Новости. Российская армия не несёт зла, сопротивляться ей бесполезно, сказал РИА Новости сдавшийся в плен боец территориальной обороны Харьковской области Дмитрий Кондрыкенко.Он пояснил, что их отряду дали приказ отойти. По дороге его высадили из машины, и он направился домой.Также он обратился к своим товарищам, которые, возможно по-прежнему рассчитывают оказывать сопротивление вооружённым силам России."Я прошу их не сопротивляться российской армии, это бессмысленно, они не несут такое зло, как нам говорили", — сказал Кондрыкенко.Другой бывший боец территориальной обороны города Изюм также решил сдаться, так как информация о действиях вооруженных сил России, которую он получил из местных СМИ, не соответствовала действительности.'Новости, СМИ говорили, что русские пришли, убивают, города рушат, мародёрствуют, насилуют. Впоследствии я увидел, как сами военные российские подкармливали сухпайками местных жителей, у которых было мало еды", — сказал РИА Новости бывший боец территориальной обороны Изюма Александр Васильев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777377680.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, донбасс