https://ria.ru/20220310/playstation-1777382754.html

СМИ: Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России

СМИ: Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России - РИА Новости, 10.03.2022

СМИ: Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России

Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) приостанавливает поставки в РФ и работу PlayStation Store в свете событий на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:29

2022-03-10T00:29

2022-03-10T00:29

в мире

технологии

владимир путин

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

sony corporation

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) приостанавливает поставки в РФ и работу PlayStation Store в свете событий на Украине, сообщил телеканал CNBC.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

россия

украина

донбасс

москва

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, технологии, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, sony corporation, москва