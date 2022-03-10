Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/playstation-1777382754.html
СМИ: Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России
СМИ: Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России
Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) приостанавливает поставки в РФ и работу PlayStation Store в свете событий на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:29
2022-03-10T00:29
в мире
технологии
владимир путин
россия
украина
донбасс
санкции в отношении россии
sony corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585363661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6e7d63e64f69e3bffcd117741ef1ad4.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) приостанавливает поставки в РФ и работу PlayStation Store в свете событий на Украине, сообщил телеканал CNBC.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
россия
украина
донбасс
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585363661_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc43c2ab777fa10aaba6e8a533034010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, sony corporation, москва
00:29 10.03.2022
 
СМИ: Sony приостановит поставки и работу PlayStation Store в России

CNBC: Sony приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПродажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) приостанавливает поставки в РФ и работу PlayStation Store в свете событий на Украине, сообщил телеканал CNBC.

"Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране", — говорится в сообщении телеканала.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
 
В миреТехнологииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСанкции в отношении РоссииSony CorporationМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала