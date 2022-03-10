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В России могут на полгода отказаться от "Платона", пишут СМИ
В России могут на полгода отказаться от "Платона", пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2022
В России могут на полгода отказаться от "Платона", пишут СМИ
Правительство РФ рассматривает возможность на полгода отказаться от "Платона" - системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн в качестве возмещения... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:15
2022-03-10T09:15
экономика
россия
платон
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
правительство рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает возможность на полгода отказаться от "Платона" - системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн в качестве возмещения вреда, причиняемого ими федеральным дорогам, сообщают "Ведомости" со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.Соответствующее постановление правительства должно быть готово к 31 марта, пишет издание. Минфин и Минтранс ответственны за его подготовку. Минфин перенаправил вопросы газеты в Минтранс, там на запрос не ответили.Поясняется, что временно прекратить сбор платы с большегрузов просила правительство национальная ассоциация грузового автотранспорта "Грузавтотранс", о чем газете сообщил президент компании Владимир Матягин. Кроме того, в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина ассоциация предлагала снизить цены на дизтопливо, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утильсбора для грузовиков, а также уменьшить размер штрафов, взимаемых за превышение весогабаритных параметров фур.Как сообщает газета, система "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года, ее тариф регулируется государством и подлежит ежегодной индексации по уровню инфляции. Сейчас он составляет 2,54 рубля за 1 километр, увеличившись на 20 копеек с 1 февраля. Собранные средства перечисляются в федеральный дорожный фонд.По данным "Платона", на 15 февраля 2022 года в системе зарегистрировано 700 000 грузоперевозчиков и 1,6 миллиона большегрузов, 66% из которых принадлежат российским перевозчикам, пишет газета. Отмечается, что всего с начала работы с помощью "Платона" для федерального дорожного фонда собрали 175,4 миллиарда рублей, включая штрафы от Ространснадзора с неплательщиков. Эти средства используют при строительстве и ремонте федеральных дорог.
https://ria.ru/20220310/rzhd-1777401572.html
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экономика, россия, платон, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), правительство рф
09:15 10.03.2022
 
В России могут на полгода отказаться от "Платона", пишут СМИ

"Ведомости": правительство планирует на полгода отменить сбор платы с дальнобойщиков

© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон"
Офис системы взимания платы Платон - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : Платон
Офис системы взимания платы "Платон". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает возможность на полгода отказаться от "Платона" - системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн в качестве возмещения вреда, причиняемого ими федеральным дорогам, сообщают "Ведомости" со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.
Соответствующее постановление правительства должно быть готово к 31 марта, пишет издание. Минфин и Минтранс ответственны за его подготовку. Минфин перенаправил вопросы газеты в Минтранс, там на запрос не ответили.
Поясняется, что временно прекратить сбор платы с большегрузов просила правительство национальная ассоциация грузового автотранспорта "Грузавтотранс", о чем газете сообщил президент компании Владимир Матягин. Кроме того, в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина ассоциация предлагала снизить цены на дизтопливо, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утильсбора для грузовиков, а также уменьшить размер штрафов, взимаемых за превышение весогабаритных параметров фур.
Как сообщает газета, система "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года, ее тариф регулируется государством и подлежит ежегодной индексации по уровню инфляции. Сейчас он составляет 2,54 рубля за 1 километр, увеличившись на 20 копеек с 1 февраля. Собранные средства перечисляются в федеральный дорожный фонд.
По данным "Платона", на 15 февраля 2022 года в системе зарегистрировано 700 000 грузоперевозчиков и 1,6 миллиона большегрузов, 66% из которых принадлежат российским перевозчикам, пишет газета. Отмечается, что всего с начала работы с помощью "Платона" для федерального дорожного фонда собрали 175,4 миллиарда рублей, включая штрафы от Ространснадзора с неплательщиков. Эти средства используют при строительстве и ремонте федеральных дорог.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 08:43
Правительство планирует докапитализировать РЖД, пишут СМИ
 
ЭкономикаРоссияПлатонМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Правительство РФ
 
 
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