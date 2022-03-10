https://ria.ru/20220310/platon-1777405291.html

В России могут на полгода отказаться от "Платона", пишут СМИ

В России могут на полгода отказаться от "Платона", пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2022

В России могут на полгода отказаться от "Платона", пишут СМИ

Правительство РФ рассматривает возможность на полгода отказаться от "Платона" - системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн в качестве возмещения... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:15

2022-03-10T09:15

2022-03-10T09:15

экономика

россия

платон

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

правительство рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает возможность на полгода отказаться от "Платона" - системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн в качестве возмещения вреда, причиняемого ими федеральным дорогам, сообщают "Ведомости" со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.Соответствующее постановление правительства должно быть готово к 31 марта, пишет издание. Минфин и Минтранс ответственны за его подготовку. Минфин перенаправил вопросы газеты в Минтранс, там на запрос не ответили.Поясняется, что временно прекратить сбор платы с большегрузов просила правительство национальная ассоциация грузового автотранспорта "Грузавтотранс", о чем газете сообщил президент компании Владимир Матягин. Кроме того, в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина ассоциация предлагала снизить цены на дизтопливо, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утильсбора для грузовиков, а также уменьшить размер штрафов, взимаемых за превышение весогабаритных параметров фур.Как сообщает газета, система "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года, ее тариф регулируется государством и подлежит ежегодной индексации по уровню инфляции. Сейчас он составляет 2,54 рубля за 1 километр, увеличившись на 20 копеек с 1 февраля. Собранные средства перечисляются в федеральный дорожный фонд.По данным "Платона", на 15 февраля 2022 года в системе зарегистрировано 700 000 грузоперевозчиков и 1,6 миллиона большегрузов, 66% из которых принадлежат российским перевозчикам, пишет газета. Отмечается, что всего с начала работы с помощью "Платона" для федерального дорожного фонда собрали 175,4 миллиарда рублей, включая штрафы от Ространснадзора с неплательщиков. Эти средства используют при строительстве и ремонте федеральных дорог.

https://ria.ru/20220310/rzhd-1777401572.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, платон, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), правительство рф