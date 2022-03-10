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Морская держава
https://ria.ru/20220310/persey-1776261940.html
"Персей": история первого советского научно-исследовательского судна
"Персей": история первого советского научно-исследовательского судна - РИА Новости, 10.03.2022
"Персей": история первого советского научно-исследовательского судна
Корабль "Персей" должен был быть промысловым зверобойным судном, но этого не случилось, шхуна стала научной площадкой по изучению планктона, организмов морского РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:00
2022-03-10T11:22
морская держава
морская держава
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
россия
архангельская область
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Корабль "Персей" должен был быть промысловым зверобойным судном, но этого не случилось, шхуна стала научной площадкой по изучению планктона, организмов морского дна, рыбы, рельефа дна и рыбных скоплений. Несмотря на скромные размеры, корабль стал подспорьем в борьбе с экономической разрухой на Кольском полуострове, наступившей после окончания Гражданской войны.Две судьбы одного корабляИдея создать подобный корабль появилась из-за острой необходимости проведения научных исследований в Баренцевом море в начале 1920-х годов. После Первой мировой войны, Октябрьской революции 1917 года и далее последовавшей Гражданской войны все северные территории России к началу 1920 года оказались в критическом положении и с разрушенной экономикой.В свою очередь группа ученых во главе с профессором Московского университета И.И.Месяцевым обратилась к главе государства с докладной запиской, где изложила план хозяйственного освоения Баренцева и других северных морей."Основная мысль сводилась к созданию специализированного научно-исследовательского института, призванного осуществлять комплексные морские исследования. Таким институтом, согласно правительственному декрету от 10 марта 1921 года, стал Плавморнин – Плавучий морской научный институт. Научная база института находилась в Москве, экспедиционная – в Архангельске", – поделилась исторической справкой ведущий специалист Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО" (ранее ПИНРО им. Н.М.Книповича) Татьяна Пашкова.Из-за финансовых проблем купить или построить новое судно институт не мог, но помог случай.Как выяснилось, шхуна принадлежала Северной научно-промысловой экспедиции, руководимой Р.Л.Самойловичем. До революции шхуна принадлежала рыбопромышленнику по фамилии Могучий, но директор Плавморнина и сотрудники института решили превратить этот, выражаясь современным языком, "недострой", в научно-исследовательское судно со всеми необходимыми для исследований приборами и орудиями лова.Прежде всего руководству Плавморнина необходимо было произвести все формальности и добиться передачи шхуны институту, это событие произошло 10 января 1922 года после выхода постановления Совета труда и обороны РСФСР.Две судьбы одного корабляКорпус "Персея" изначально был хорошо защищен на случай встречи со льдами, но из-за конструктивных особенностей корпуса при плавании в открытом море судно подвергалось очень большой качке; в сильный шторм его валило на борт до 45 градусов. Была и еще одна сложность: институт не имел права вести закупки оборудования, но мог снять и забрать в пользование только с отслуживших свой срок военных и гражданских кораблей электрооборудование, навигационные приборы, иллюминаторы, мебель для кают-компании и так далее.Несмотря на небольшие размеры судна, всего 41,5 метра, на нем размещались семь лабораторий, библиотека и помещения для 24 человек команды и для 16 человек научного состава.Интересно, что при постройке корабля не было привычных бухгалтерских смет и других официальных документов, в основном все делалось очень оперативно. Большую роль играл личный энтузиазм.Государственный флаг на корабле был поднят 7 ноября 1922 года, в связи с этим событием в Москву председателю ВЦИК М.И.Калинину была отправлена телеграмма: "…Плавучий морской институт в Архангельске сегодня, в день пятой годовщины Октябрьской революции, закончил постройку и оборудование научного судна “Персей” – одного из лучших судов такого назначения в мировом масштабе".Научная работаЭкспедиционная деятельность НИС "Персей" продлилась 18 лет, за это время корабль совершил 90 рейсов в Белое, Баренцево, Карское и Гренландское моря. В 1932–1933 годах он участвовал в исследованиях по программе Второго Международного полярного года (2МПГ), причем Советский Союз стал единственной страной, выполнившей все взятые на себя обязательства. В 1935 году совместно с (с кем?) НИС "Николай Книпович" выполнило первую океанографическую съемку всей южной части Баренцева моря.К числу приоритетных исследований, проведенных на судне, относятся и работы технического направления. Советские ученые впервые в СССР сделали попытку применения гидроакустики для поиска скоплений рыбы. Первый удачный опыт провели О.Н.Киселев и И.Г.Юданов на НИС "Персей" в 1939 году, с помощью эхолота MS-12 английской фирмы Kelvin Hughes удалось записать "голоса" сельди на глубинах от 10 до 70 метров.НИС "Персей" просуществовало до 1941 года. Когда началась Великая Отечественная война, все научные суда передали в Военно-морской флот, в том числе и "Персей". Судно погибло 10 июля 1941 года в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря, у южного побережья полуострова Рыбачий. Корабль подвергся налету немецкой авиации, когда вез военные грузы для защитников Рыбачьего. На судне начался пожар, и оно затонуло, но команде удалось спастись. После этого "Персей", вернее его корпус, продолжал служить Северному флоту в качестве основания для причала, на который доставлялись грузы из Мурманска.Научные традицииТрадиции плавучего университета в арктических водах по-прежнему живы. В июле – октябре 2019 года ФГБНУ "ВНИРО" была организована научная экспедиция "Трансарктический переход", маршрут которой пролегал через четыре моря – Чукотское, Восточно-Сибирское, море Лаптевых и Карское.Основной целью экспедиции была оценка современного состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания для обеспечения устойчивого развития российского рыболовства в арктических морях.Впервые для морей Российской Арктики на основании акустических исследований выполнены описания пространственного распределения скоплений основных промысловых видов рыб, произведены расчеты их численности и биомассы. Генетические исследования включали сборы образцов для популяционно-генетического анализа, ДНК-штрихкодирования и анализа воды на присутствие различных организмов (eDNA – акваДНК).Ранее в 2012 году стартовала работа другого научного судна – "Профессор Молчанов". Это образовательный проект Северного Росгидромета, во время которого молодые ученые – исследователи Арктики получают знания и навыки в реальных условиях северных морей.
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морская держава, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия, архангельская область
10:00 10.03.2022 (обновлено: 11:22 10.03.2022)
 

"Персей": история первого советского научно-исследовательского судна

© РИА НовостиПервое советское экспедиционное судно, двухмачтовая деревянная шхуна "Персей"
Первое советское экспедиционное судно, двухмачтовая деревянная шхуна Персей
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Корабль "Персей" должен был быть промысловым зверобойным судном, но этого не случилось, шхуна стала научной площадкой по изучению планктона, организмов морского дна, рыбы, рельефа дна и рыбных скоплений. Несмотря на скромные размеры, корабль стал подспорьем в борьбе с экономической разрухой на Кольском полуострове, наступившей после окончания Гражданской войны.

Две судьбы одного корабля

Идея создать подобный корабль появилась из-за острой необходимости проведения научных исследований в Баренцевом море в начале 1920-х годов. После Первой мировой войны, Октябрьской революции 1917 года и далее последовавшей Гражданской войны все северные территории России к началу 1920 года оказались в критическом положении и с разрушенной экономикой.

"При этом особенно пострадал Кольский полуостров, рыбная промышленность которого пришла в упадок", – отмечают эксперты Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М.Книповича.

В свою очередь группа ученых во главе с профессором Московского университета И.И.Месяцевым обратилась к главе государства с докладной запиской, где изложила план хозяйственного освоения Баренцева и других северных морей.
"Основная мысль сводилась к созданию специализированного научно-исследовательского института, призванного осуществлять комплексные морские исследования. Таким институтом, согласно правительственному декрету от 10 марта 1921 года, стал Плавморнин – Плавучий морской научный институт. Научная база института находилась в Москве, экспедиционная – в Архангельске", – поделилась исторической справкой ведущий специалист Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО" (ранее ПИНРО им. Н.М.Книповича) Татьяна Пашкова.
Из-за финансовых проблем купить или построить новое судно институт не мог, но помог случай.
© Архив ПИНРОСхема судна "Персей"
Схема судна Персей
© Архив ПИНРО
Схема судна "Персей"

"Стало известно, что в Лайском доке Архангельска находится недостроенная деревянная зверобойная шхуна под названием "Персей", а точнее, ее корпус", – рассказала Татьяна Пашкова.

Как выяснилось, шхуна принадлежала Северной научно-промысловой экспедиции, руководимой Р.Л.Самойловичем. До революции шхуна принадлежала рыбопромышленнику по фамилии Могучий, но директор Плавморнина и сотрудники института решили превратить этот, выражаясь современным языком, "недострой", в научно-исследовательское судно со всеми необходимыми для исследований приборами и орудиями лова.
Прежде всего руководству Плавморнина необходимо было произвести все формальности и добиться передачи шхуны институту, это событие произошло 10 января 1922 года после выхода постановления Совета труда и обороны РСФСР.

"Для постройки "Персея" Архангельский судоремонтный завод предоставил место для стоянки у причала и мастерские, но отказался производить какие-либо работы. В результате институт самостоятельно организовал постройку судна силами архангельских корабелов", – отметил заместитель руководителя Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО" Константин Соколов.

Две судьбы одного корабля

Корпус "Персея" изначально был хорошо защищен на случай встречи со льдами, но из-за конструктивных особенностей корпуса при плавании в открытом море судно подвергалось очень большой качке; в сильный шторм его валило на борт до 45 градусов. Была и еще одна сложность: институт не имел права вести закупки оборудования, но мог снять и забрать в пользование только с отслуживших свой срок военных и гражданских кораблей электрооборудование, навигационные приборы, иллюминаторы, мебель для кают-компании и так далее.
© Архив ПИНРОСудно "Персей" во льдах
Судно Персей во льдах
© Архив ПИНРО
Судно "Персей" во льдах

"Паровую машину сняли с затонувшего буксира “Могучий”, также принадлежавшего бывшему владельцу “Персея”. Что касается научных приборов, то большинство их изготовили архангельские мастера по чертежам, взятым из книг, например, батометры Нансена, служившие океанологам много лет", – говорит Татьяна Ефимовна.

Несмотря на небольшие размеры судна, всего 41,5 метра, на нем размещались семь лабораторий, библиотека и помещения для 24 человек команды и для 16 человек научного состава.
Интересно, что при постройке корабля не было привычных бухгалтерских смет и других официальных документов, в основном все делалось очень оперативно. Большую роль играл личный энтузиазм.

"Возможно, поэтому корабль и был создан за короткое время. Судну оставили название “Персей”. В греческой мифологии Персей – сын Зевса и Данаи, бесстрашно отрубивший голову злобной Медузе Горгоне. Его имя служило как бы символом победы добра и света над злом и тьмой. Был еще и более глубокий смысл: как герой победил морское чудовище, так и корабль “Персей” должен был преодолевать все трудности на пути к изучению морей", – отмечает Константин Соколов.

Государственный флаг на корабле был поднят 7 ноября 1922 года, в связи с этим событием в Москву председателю ВЦИК М.И.Калинину была отправлена телеграмма: "…Плавучий морской институт в Архангельске сегодня, в день пятой годовщины Октябрьской революции, закончил постройку и оборудование научного судна “Персей” – одного из лучших судов такого назначения в мировом масштабе".

Научная работа

Экспедиционная деятельность НИС "Персей" продлилась 18 лет, за это время корабль совершил 90 рейсов в Белое, Баренцево, Карское и Гренландское моря. В 1932–1933 годах он участвовал в исследованиях по программе Второго Международного полярного года (2МПГ), причем Советский Союз стал единственной страной, выполнившей все взятые на себя обязательства. В 1935 году совместно с (с кем?) НИС "Николай Книпович" выполнило первую океанографическую съемку всей южной части Баренцева моря.
© Архив ПИНРОНаучная работа на судне "Персей"
Научная работа на судне Персей
© Архив ПИНРО
Научная работа на судне "Персей"

"Особо следует отметить, что в 1920–30-е годы в Полярном институте была разработана программа постоянного систематического изучения гидрологического режима Баренцева моря, планктона и бентоса (организмы, обитающие на морском дне. — Прим. ред.), различных геологических характеристик рельефа дна. Подавляющая часть данных была собрана на “Персее”. По сути, экспедиции на НИС “Персей” заложили основу наших знаний о Баренцевом море", – рассказал старший научный сотрудник Полярного филиала Евгений Сентябов.

К числу приоритетных исследований, проведенных на судне, относятся и работы технического направления. Советские ученые впервые в СССР сделали попытку применения гидроакустики для поиска скоплений рыбы. Первый удачный опыт провели О.Н.Киселев и И.Г.Юданов на НИС "Персей" в 1939 году, с помощью эхолота MS-12 английской фирмы Kelvin Hughes удалось записать "голоса" сельди на глубинах от 10 до 70 метров.

"Как известно, массовое применение гидроакустики на Северном бассейне получило развитие уже в послевоенный период. И сейчас трудно представить рыбную отрасль и рыбохозяйственную науку без современных гидроакустических приборов, поэтому надо помнить о первопроходцах", – отметил спикер.

© Архив ПИНРОСудно "Персей" во льдах
Судно Персей во льдах
© Архив ПИНРО
Судно "Персей" во льдах
НИС "Персей" просуществовало до 1941 года. Когда началась Великая Отечественная война, все научные суда передали в Военно-морской флот, в том числе и "Персей". Судно погибло 10 июля 1941 года в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря, у южного побережья полуострова Рыбачий. Корабль подвергся налету немецкой авиации, когда вез военные грузы для защитников Рыбачьего. На судне начался пожар, и оно затонуло, но команде удалось спастись. После этого "Персей", вернее его корпус, продолжал служить Северному флоту в качестве основания для причала, на который доставлялись грузы из Мурманска.

Научные традиции

Традиции плавучего университета в арктических водах по-прежнему живы. В июле – октябре 2019 года ФГБНУ "ВНИРО" была организована научная экспедиция "Трансарктический переход", маршрут которой пролегал через четыре моря – Чукотское, Восточно-Сибирское, море Лаптевых и Карское.
Основной целью экспедиции была оценка современного состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания для обеспечения устойчивого развития российского рыболовства в арктических морях.
Впервые для морей Российской Арктики на основании акустических исследований выполнены описания пространственного распределения скоплений основных промысловых видов рыб, произведены расчеты их численности и биомассы. Генетические исследования включали сборы образцов для популяционно-генетического анализа, ДНК-штрихкодирования и анализа воды на присутствие различных организмов (eDNA – акваДНК).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковНИС "Профессор Молчанов" возле острова Чампа. Федеральный заказник "Земля Франца Иосифа"
НИС Профессор Молчанов возле острова Чампа. Федеральный заказник Земля Франца Иосифа - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
НИС "Профессор Молчанов" возле острова Чампа. Федеральный заказник "Земля Франца Иосифа"
Ранее в 2012 году стартовала работа другого научного судна – "Профессор Молчанов". Это образовательный проект Северного Росгидромета, во время которого молодые ученые – исследователи Арктики получают знания и навыки в реальных условиях северных морей.
 
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