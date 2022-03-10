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"Персей": история первого советского научно-исследовательского судна

"Персей": история первого советского научно-исследовательского судна - РИА Новости, 10.03.2022

"Персей": история первого советского научно-исследовательского судна

Корабль "Персей" должен был быть промысловым зверобойным судном, но этого не случилось, шхуна стала научной площадкой по изучению планктона, организмов морского РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:00

2022-03-10T10:00

2022-03-10T11:22

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Корабль "Персей" должен был быть промысловым зверобойным судном, но этого не случилось, шхуна стала научной площадкой по изучению планктона, организмов морского дна, рыбы, рельефа дна и рыбных скоплений. Несмотря на скромные размеры, корабль стал подспорьем в борьбе с экономической разрухой на Кольском полуострове, наступившей после окончания Гражданской войны.Две судьбы одного корабляИдея создать подобный корабль появилась из-за острой необходимости проведения научных исследований в Баренцевом море в начале 1920-х годов. После Первой мировой войны, Октябрьской революции 1917 года и далее последовавшей Гражданской войны все северные территории России к началу 1920 года оказались в критическом положении и с разрушенной экономикой.В свою очередь группа ученых во главе с профессором Московского университета И.И.Месяцевым обратилась к главе государства с докладной запиской, где изложила план хозяйственного освоения Баренцева и других северных морей."Основная мысль сводилась к созданию специализированного научно-исследовательского института, призванного осуществлять комплексные морские исследования. Таким институтом, согласно правительственному декрету от 10 марта 1921 года, стал Плавморнин – Плавучий морской научный институт. Научная база института находилась в Москве, экспедиционная – в Архангельске", – поделилась исторической справкой ведущий специалист Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО" (ранее ПИНРО им. Н.М.Книповича) Татьяна Пашкова.Из-за финансовых проблем купить или построить новое судно институт не мог, но помог случай.Как выяснилось, шхуна принадлежала Северной научно-промысловой экспедиции, руководимой Р.Л.Самойловичем. До революции шхуна принадлежала рыбопромышленнику по фамилии Могучий, но директор Плавморнина и сотрудники института решили превратить этот, выражаясь современным языком, "недострой", в научно-исследовательское судно со всеми необходимыми для исследований приборами и орудиями лова.Прежде всего руководству Плавморнина необходимо было произвести все формальности и добиться передачи шхуны институту, это событие произошло 10 января 1922 года после выхода постановления Совета труда и обороны РСФСР.Две судьбы одного корабляКорпус "Персея" изначально был хорошо защищен на случай встречи со льдами, но из-за конструктивных особенностей корпуса при плавании в открытом море судно подвергалось очень большой качке; в сильный шторм его валило на борт до 45 градусов. Была и еще одна сложность: институт не имел права вести закупки оборудования, но мог снять и забрать в пользование только с отслуживших свой срок военных и гражданских кораблей электрооборудование, навигационные приборы, иллюминаторы, мебель для кают-компании и так далее.Несмотря на небольшие размеры судна, всего 41,5 метра, на нем размещались семь лабораторий, библиотека и помещения для 24 человек команды и для 16 человек научного состава.Интересно, что при постройке корабля не было привычных бухгалтерских смет и других официальных документов, в основном все делалось очень оперативно. Большую роль играл личный энтузиазм.Государственный флаг на корабле был поднят 7 ноября 1922 года, в связи с этим событием в Москву председателю ВЦИК М.И.Калинину была отправлена телеграмма: "…Плавучий морской институт в Архангельске сегодня, в день пятой годовщины Октябрьской революции, закончил постройку и оборудование научного судна “Персей” – одного из лучших судов такого назначения в мировом масштабе".Научная работаЭкспедиционная деятельность НИС "Персей" продлилась 18 лет, за это время корабль совершил 90 рейсов в Белое, Баренцево, Карское и Гренландское моря. В 1932–1933 годах он участвовал в исследованиях по программе Второго Международного полярного года (2МПГ), причем Советский Союз стал единственной страной, выполнившей все взятые на себя обязательства. В 1935 году совместно с (с кем?) НИС "Николай Книпович" выполнило первую океанографическую съемку всей южной части Баренцева моря.К числу приоритетных исследований, проведенных на судне, относятся и работы технического направления. Советские ученые впервые в СССР сделали попытку применения гидроакустики для поиска скоплений рыбы. Первый удачный опыт провели О.Н.Киселев и И.Г.Юданов на НИС "Персей" в 1939 году, с помощью эхолота MS-12 английской фирмы Kelvin Hughes удалось записать "голоса" сельди на глубинах от 10 до 70 метров.НИС "Персей" просуществовало до 1941 года. Когда началась Великая Отечественная война, все научные суда передали в Военно-морской флот, в том числе и "Персей". Судно погибло 10 июля 1941 года в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря, у южного побережья полуострова Рыбачий. Корабль подвергся налету немецкой авиации, когда вез военные грузы для защитников Рыбачьего. На судне начался пожар, и оно затонуло, но команде удалось спастись. После этого "Персей", вернее его корпус, продолжал служить Северному флоту в качестве основания для причала, на который доставлялись грузы из Мурманска.Научные традицииТрадиции плавучего университета в арктических водах по-прежнему живы. В июле – октябре 2019 года ФГБНУ "ВНИРО" была организована научная экспедиция "Трансарктический переход", маршрут которой пролегал через четыре моря – Чукотское, Восточно-Сибирское, море Лаптевых и Карское.Основной целью экспедиции была оценка современного состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания для обеспечения устойчивого развития российского рыболовства в арктических морях.Впервые для морей Российской Арктики на основании акустических исследований выполнены описания пространственного распределения скоплений основных промысловых видов рыб, произведены расчеты их численности и биомассы. Генетические исследования включали сборы образцов для популяционно-генетического анализа, ДНК-штрихкодирования и анализа воды на присутствие различных организмов (eDNA – акваДНК).Ранее в 2012 году стартовала работа другого научного судна – "Профессор Молчанов". Это образовательный проект Северного Росгидромета, во время которого молодые ученые – исследователи Арктики получают знания и навыки в реальных условиях северных морей.

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морская держава, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия, архангельская область