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Western Union приостановил работу в России и Белоруссии
Western Union приостановил работу в России и Белоруссии - РИА Новости, 10.03.2022
Western Union приостановил работу в России и Белоруссии
Система денежных переводов Western Union приостанавливает деятельность в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:36
2022-03-10T17:36
2022-03-10T17:54
экономика
санкции в отношении россии
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Система денежных переводов Western Union приостанавливает деятельность в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании."В свете продолжающихся трагических событий вокруг ситуации России и Украины мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России и Белоруссии", - сообщила компания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, россия, украина, в мире
17:36 10.03.2022 (обновлено: 17:54 10.03.2022)
Western Union приостановил работу в России и Белоруссии
Сервис денежных переводов Western Union приостановил работу в России и Белоруссии