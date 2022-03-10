США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, заявила Псаки
Псаки: США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, но могут и сами к ним подключиться
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование кризиса, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Я бы сказала, что главный акцент делается на продолжении поддержки украинцев, украинских лидеров. Мы добиваемся этого, являясь крупнейшим поставщиком военной и гуманитарной помощи в мире. Наша задача состоит в том, чтобы усилить их, поддержать их в то время, как они участвуют в этих переговорах", - сказала Псаки.
Она добавила, что президент США Джо Байден "никогда не закрывал дверь для дипломатии". Американская администрация, по ее словам, находится в постоянном контакте с украинскими властями и лидерами европейских стран, получая от них информацию о контактах на тему урегулирования.
Ранее в четверг Байден созванивался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который принимал в Анталье встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.