https://ria.ru/20220310/peregovory-1777568911.html

США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, заявила Псаки

США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, заявила Псаки - РИА Новости, 10.03.2022

США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, заявила Псаки

США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:12

2022-03-10T23:12

2022-03-10T23:12

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование кризиса, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Она добавила, что президент США Джо Байден "никогда не закрывал дверь для дипломатии". Американская администрация, по ее словам, находится в постоянном контакте с украинскими властями и лидерами европейских стран, получая от них информацию о контактах на тему урегулирования.Ранее в четверг Байден созванивался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который принимал в Анталье встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20220310/psaki-1777561001.html

сша

россия

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, украина