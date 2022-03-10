Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/peregovory-1777568911.html
США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, заявила Псаки
США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, заявила Псаки - РИА Новости, 10.03.2022
США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, заявила Псаки
США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:12
2022-03-10T23:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:76:2113:1265_1920x0_80_0_0_8cd0d1d729202e95fedd084382b27c7f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование кризиса, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Она добавила, что президент США Джо Байден "никогда не закрывал дверь для дипломатии". Американская администрация, по ее словам, находится в постоянном контакте с украинскими властями и лидерами европейских стран, получая от них информацию о контактах на тему урегулирования.Ранее в четверг Байден созванивался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который принимал в Анталье встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20220310/psaki-1777561001.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина
23:12 10.03.2022
 
США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, заявила Псаки

Псаки: США укрепляют позиции Украины переговорах с Россией, но могут и сами к ним подключиться

© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование кризиса, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Я бы сказала, что главный акцент делается на продолжении поддержки украинцев, украинских лидеров. Мы добиваемся этого, являясь крупнейшим поставщиком военной и гуманитарной помощи в мире. Наша задача состоит в том, чтобы усилить их, поддержать их в то время, как они участвуют в этих переговорах", - сказала Псаки.
Она добавила, что президент США Джо Байден "никогда не закрывал дверь для дипломатии". Американская администрация, по ее словам, находится в постоянном контакте с украинскими властями и лидерами европейских стран, получая от них информацию о контактах на тему урегулирования.
Ранее в четверг Байден созванивался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который принимал в Анталье встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 21:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала