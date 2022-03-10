https://ria.ru/20220310/peregovory-1777555287.html

В офисе Зеленского заявили о готовности президента говорить с Путиным

В офисе Зеленского заявили о готовности президента говорить с Путиным - РИА Новости, 10.03.2022

В офисе Зеленского заявили о готовности президента говорить с Путиным

Владимир Зеленский готов говорить с российским президентом Владимиром Путиным напрямую с помощью международных посредников, но идти ни на какие компромиссы Киев РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:32

2022-03-10T20:32

2022-03-10T20:32

в мире

владимир путин

россия

владимир зеленский

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луганская народная республика

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский готов говорить с российским президентом Владимиром Путиным напрямую с помощью международных посредников, но идти ни на какие компромиссы Киев не намерен, заявил в четверг замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква."Мой президент готов говорить напрямую с Путиным с помощью международных посредников, но мы не будем идти ни на какие компромиссы в отношении российской позиции в ходе этих переговоров", - заявил Жовква в интервью телеканалу CNN.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг выразил надежду, что возможность встречи Путина и Зеленского появится, это будет проработано по белорусскому треку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220310/peregovory-1777476991.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, владимир зеленский, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий кулеба, сергей лавров