https://ria.ru/20220310/peregovory-1777530106.html

СМИ: правительство Германии не согласовывало встречу Шредера с Путиным

СМИ: правительство Германии не согласовывало встречу Шредера с Путиным - РИА Новости, 10.03.2022

СМИ: правительство Германии не согласовывало встречу Шредера с Путиным

Встреча экс-канцлера Германии Герхарда Шредера с российским президентом Владимиром Путиным не согласовывалась с кабмином ФРГ, германское правительство в этом не РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:59

2022-03-10T17:59

2022-03-10T17:59

в мире

владимир путин

украина

россия

германия

герхард шредер

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Встреча экс-канцлера Германии Герхарда Шредера с российским президентом Владимиром Путиным не согласовывалась с кабмином ФРГ, германское правительство в этом не участвует, передают СМИ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине.По сообщению агентства Рейтер, в правительстве Германии в свете сообщений о переговорах Шредера с Путиным заявили, что это "не было согласовано с правительством", правительство страны в этом "не участвовало".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/shreder-1777491412.html

https://ria.ru/20220224/shreder-1774826868.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, украина, россия, германия, герхард шредер