https://ria.ru/20220310/peregovory-1777476706.html

Чавушоглу подвел итоги встречи Лаврова и Кулебы

Чавушоглу подвел итоги встречи Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 10.03.2022

Чавушоглу подвел итоги встречи Лаврова и Кулебы

Чудес от одной встречи глав МИД РФ и Украины ожидать не стоит, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:37

2022-03-10T14:37

2022-03-10T15:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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мид турции

мевлют чавушоглу

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АНТАЛЬЯ, 10 мар – РИА Новости. Чудес от одной встречи глав МИД РФ и Украины ожидать не стоит, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Безусловно, чудес от одной встречи министров ожидать не стоит. Мы, конечно, не ожидали, что одной встречей будут решены все вопросы. Но важен сам факт встречи, факт политического диалога", - сказал он.Министр отметил, что первая встреча глав МИД РФ и Украины после начала спецоперации РФ прошла в спокойной атмосфере."Конечно, встреча была нелегкой. Но прошла она культурно, без напряжения", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье."Стороны (Россия и Украина - ред.) принципиально не против встречи на высшем уровне. Кулеба даже выразил готовность к этой встрече", - сказал Чавушоглу."Мы выразили готовность принять у себя очередные контакты сторон. Но главное не место встречи, а сам факт переговоров", - добавил глава МИД Турции."Турция подчеркнула, что важно обратить внимание на гуманитарный аспект ситуации и спасение мирных жителей, - сказал Чавушоглу. - Мы подчеркнули важность отсутствия каких-либо препятствий для открытия гуманитарных коридоров".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/lavrov-1777465005.html

https://ria.ru/20220310/peregovory-1777449298.html

https://ria.ru/20220310/karta-1777460183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, украина, мид турции, мевлют чавушоглу