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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Чавушоглу подвел итоги встречи Лаврова и Кулебы
Чавушоглу подвел итоги встречи Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 10.03.2022
Чавушоглу подвел итоги встречи Лаврова и Кулебы
Чудес от одной встречи глав МИД РФ и Украины ожидать не стоит, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:37
2022-03-10T15:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
турция
украина
мид турции
мевлют чавушоглу
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АНТАЛЬЯ, 10 мар – РИА Новости. Чудес от одной встречи глав МИД РФ и Украины ожидать не стоит, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Безусловно, чудес от одной встречи министров ожидать не стоит. Мы, конечно, не ожидали, что одной встречей будут решены все вопросы. Но важен сам факт встречи, факт политического диалога", - сказал он.Министр отметил, что первая встреча глав МИД РФ и Украины после начала спецоперации РФ прошла в спокойной атмосфере."Конечно, встреча была нелегкой. Но прошла она культурно, без напряжения", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье."Стороны (Россия и Украина - ред.) принципиально не против встречи на высшем уровне. Кулеба даже выразил готовность к этой встрече", - сказал Чавушоглу."Мы выразили готовность принять у себя очередные контакты сторон. Но главное не место встречи, а сам факт переговоров", - добавил глава МИД Турции."Турция подчеркнула, что важно обратить внимание на гуманитарный аспект ситуации и спасение мирных жителей, - сказал Чавушоглу. - Мы подчеркнули важность отсутствия каких-либо препятствий для открытия гуманитарных коридоров".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/lavrov-1777465005.html
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в мире, россия, турция, украина, мид турции, мевлют чавушоглу
14:37 10.03.2022 (обновлено: 15:03 10.03.2022)
 
Чавушоглу подвел итоги встречи Лаврова и Кулебы

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал об итогах переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар – РИА Новости. Чудес от одной встречи глав МИД РФ и Украины ожидать не стоит, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Безусловно, чудес от одной встречи министров ожидать не стоит. Мы, конечно, не ожидали, что одной встречей будут решены все вопросы. Но важен сам факт встречи, факт политического диалога", - сказал он.
Министр отметил, что первая встреча глав МИД РФ и Украины после начала спецоперации РФ прошла в спокойной атмосфере.
"Конечно, встреча была нелегкой. Но прошла она культурно, без напряжения", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 13:56
Лавров рассказал об итогах встречи с Кулебой и Чавушоглу в Анталье
"Стороны (Россия и Украина - ред.) принципиально не против встречи на высшем уровне. Кулеба даже выразил готовность к этой встрече", - сказал Чавушоглу.
"Мы выразили готовность принять у себя очередные контакты сторон. Но главное не место встречи, а сам факт переговоров", - добавил глава МИД Турции.
"Турция подчеркнула, что важно обратить внимание на гуманитарный аспект ситуации и спасение мирных жителей, - сказал Чавушоглу. - Мы подчеркнули важность отсутствия каких-либо препятствий для открытия гуманитарных коридоров".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба назвал переговоры с Лавровым сложными
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Лавров: Бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 13:41
Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право быть на политической карте
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияТурцияУкраинаМИД ТурцииМевлют Чавушоглу
 
 
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