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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/peregovory-1777450693.html
Лавров назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными
Лавров назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными
Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьезно, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:04
2022-03-10T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
сергей лавров
дмитрий кулеба
россия
украина
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьезно, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой."Сегодняшняя беседа, что этот трек является безальтернативным", - сказал министр по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.По словам Лаврова, прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии."Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса", - сказал министр.По словам Лаврова, прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии, Россия не собирается создавать параллельный трек по урегулированию на Украине.Москва выступает за любые контакты по проблемам украинского кризиса и выработки путей выхода из него - Лавров после переговоров с Кулебой
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в мире, белоруссия, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, украина
13:04 10.03.2022 (обновлено: 13:42 10.03.2022)
 
Лавров назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными

Глава МИД Лавров: переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьезно, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Сегодняшняя беседа, что этот трек является безальтернативным", - сказал министр по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
По словам Лаврова, прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии.
"Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса", - сказал министр.
По словам Лаврова, прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии, Россия не собирается создавать параллельный трек по урегулированию на Украине.
Москва выступает за любые контакты по проблемам украинского кризиса и выработки путей выхода из него - Лавров после переговоров с Кулебой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кулеба назвал переговоры с Лавровым сложными
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияСергей ЛавровДмитрий КулебаРоссияУкраина
 
 
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