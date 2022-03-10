https://ria.ru/20220310/peregovory-1777450693.html
Лавров назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными
Лавров назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными
Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьезно, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:04
2022-03-10T13:04
2022-03-10T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
сергей лавров
дмитрий кулеба
россия
украина
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьезно, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой."Сегодняшняя беседа, что этот трек является безальтернативным", - сказал министр по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.По словам Лаврова, прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии."Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса", - сказал министр.По словам Лаврова, прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии, Россия не собирается создавать параллельный трек по урегулированию на Украине.Москва выступает за любые контакты по проблемам украинского кризиса и выработки путей выхода из него - Лавров после переговоров с Кулебой
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, украина
13:04 10.03.2022 (обновлено: 13:42 10.03.2022)
Лавров назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными
Глава МИД Лавров: переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативны
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьезно, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Сегодняшняя беседа, что этот трек является безальтернативным", - сказал министр по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
По словам Лаврова, прошедшая в Анталье
встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ
и Украины
в Белоруссии
.
"Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса", - сказал министр.
По словам Лаврова, прошедшая в Анталье встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии, Россия не собирается создавать параллельный трек по урегулированию на Украине.
Москва
выступает за любые контакты по проблемам украинского кризиса и выработки путей выхода из него - Лавров после переговоров с Кулебой