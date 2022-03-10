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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/peregovory-1777449298.html
Кулеба назвал переговоры с Лавровым сложными
Кулеба назвал переговоры с Лавровым сложными - РИА Новости, 10.03.2022
Кулеба назвал переговоры с Лавровым сложными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым были сложными. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:59
2022-03-10T13:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
анталья (провинция)
мид украины
киев
признание днр и лнр в россии
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым были сложными.По его словам, разговор продлился около 1,5 часов при посредничестве Турции."Они были легкими и тяжелыми. Легкими потому, что министр Лавров следовал традиционным нарративам об Украине. Сложными потому, что я делал все, что в моих силах, чтобы найти дипломатическое решение гуманитарной трагедии, которая разворачивается на поле боевых действий", - сказал Кулеба по итогам переговоров.Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, анталья (провинция), мид украины, киев, признание днр и лнр в россии
12:59 10.03.2022 (обновлено: 13:22 10.03.2022)
 
Кулеба назвал переговоры с Лавровым сложными

Глава МИД Украины назвал переговоры с Лавровым сложными

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым были сложными.
По его словам, разговор продлился около 1,5 часов при посредничестве Турции.
"Они были легкими и тяжелыми. Легкими потому, что министр Лавров следовал традиционным нарративам об Украине. Сложными потому, что я делал все, что в моих силах, чтобы найти дипломатическое решение гуманитарной трагедии, которая разворачивается на поле боевых действий", - сказал Кулеба по итогам переговоров.
Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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