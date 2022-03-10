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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/peregovory-1777426045.html
Кулеба прибыл на переговоры с Лавровым в Анталье
Кулеба прибыл на переговоры с Лавровым в Анталье - РИА Новости, 10.03.2022
Кулеба прибыл на переговоры с Лавровым в Анталье
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл на переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которые пройдут в Анталье, передает корреспондент РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:18
2022-03-10T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
политика
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
вооруженные силы рф
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл на переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которые пройдут в Анталье, передает корреспондент РИА Новости.Встреча министров пройдет на полях дипломатического форума. Во встрече также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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политика, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, мевлют чавушоглу
11:18 10.03.2022 (обновлено: 11:25 10.03.2022)
 
Кулеба прибыл на переговоры с Лавровым в Анталье

Глава МИД Украины прибыл на переговоры с Лавровым в Анталье

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл на переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которые пройдут в Анталье, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча министров пройдет на полях дипломатического форума. Во встрече также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ПутинРоссияБелоруссияВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаМевлют Чавушоглу
 
 
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