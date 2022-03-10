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Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу Лаврова и Кулебы
Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 10.03.2022
Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу Лаврова и Кулебы
Длинная очередь журналистов, аккредитованных на трехстороннюю встречу глав МИД Турции, России и Украины в турецкой Анталье, выстроилась на территории отеля, где РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:41
2022-03-10T08:41
в мире
владимир путин
мевлют чавушоглу
дмитрий кулеба
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости, Вугар Гасанов. Длинная очередь журналистов, аккредитованных на трехстороннюю встречу глав МИД Турции, России и Украины в турецкой Анталье, выстроилась на территории отеля, где ожидаются переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.По неподтвержденным данным, на встречу аккредитованы около 200 журналистов.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы планируются в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/ugroza-1777388024.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, мид турции, признание днр и лнр в россии
08:41 10.03.2022
 
Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу Лаврова и Кулебы

Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу глав МИД России и Украины в Анталье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Украины
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости, Вугар Гасанов. Длинная очередь журналистов, аккредитованных на трехстороннюю встречу глав МИД Турции, России и Украины в турецкой Анталье, выстроилась на территории отеля, где ожидаются переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.
По неподтвержденным данным, на встречу аккредитованы около 200 журналистов.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы планируются в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинМевлют ЧавушоглуДмитрий КулебаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияМИД ТурцииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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