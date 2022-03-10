https://ria.ru/20220310/peregovory-1777401419.html

Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу Лаврова и Кулебы

Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 10.03.2022

Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу Лаврова и Кулебы

Длинная очередь журналистов, аккредитованных на трехстороннюю встречу глав МИД Турции, России и Украины в турецкой Анталье, выстроилась на территории отеля, где РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:41

2022-03-10T08:41

2022-03-10T08:41

в мире

владимир путин

мевлют чавушоглу

дмитрий кулеба

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вооруженные силы рф

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости, Вугар Гасанов. Длинная очередь журналистов, аккредитованных на трехстороннюю встречу глав МИД Турции, России и Украины в турецкой Анталье, выстроилась на территории отеля, где ожидаются переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.По неподтвержденным данным, на встречу аккредитованы около 200 журналистов.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы планируются в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/ugroza-1777388024.html

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Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, мид турции, признание днр и лнр в россии