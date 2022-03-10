https://ria.ru/20220310/peregovory-1777390875.html

Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование конфликта на Украине

Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой дипломатические усилия, которые предпринимаются для прекращения конфликта на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T03:42

2022-03-10T03:42

2022-03-10T03:43

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

сша

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энтони блинкен

дмитрий кулеба

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой дипломатические усилия, которые предпринимаются для прекращения конфликта на Украине, а также военную и гуманитарную помощь этой стране, сообщил госдепартамент.Телефонный разговор состоялся в преддверии намеченной на четверг встречи Кулебы с главой МИД России Сергеем Лавровым в Турции.Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, добавил госдепартамент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777377680.html

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, сша, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба, вашингтон