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Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование конфликта на Украине
Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование конфликта на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой дипломатические усилия, которые предпринимаются для прекращения конфликта на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T03:42
2022-03-10T03:43
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
сша
украина
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой дипломатические усилия, которые предпринимаются для прекращения конфликта на Украине, а также военную и гуманитарную помощь этой стране, сообщил госдепартамент.Телефонный разговор состоялся в преддверии намеченной на четверг встречи Кулебы с главой МИД России Сергеем Лавровым в Турции.Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, добавил госдепартамент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777377680.html
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, сша, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба, вашингтон
03:42 10.03.2022 (обновлено: 03:43 10.03.2022)
 
Блинкен обсудил с Кулебой урегулирование конфликта на Украине

Блинкен обсудил с Кулебой дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой дипломатические усилия, которые предпринимаются для прекращения конфликта на Украине, а также военную и гуманитарную помощь этой стране, сообщил госдепартамент.
Телефонный разговор состоялся в преддверии намеченной на четверг встречи Кулебы с главой МИД России Сергеем Лавровым в Турции.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили продолжающие дипломатические усилия для остановки войны Путина" — сказано в пресс-релизе.

Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, добавил госдепартамент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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