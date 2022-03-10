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Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе
Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе - РИА Новости, 10.03.2022
Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе
США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются "в должное время" вернуть их в Германию, сообщил официальный РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:25
2022-03-10T00:33
в мире
сша
польша
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются "в должное время" вернуть их в Германию, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Накануне американские военные объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot по приглашению местного руководства. Кирби сообщил, что другие страны "восточного фланга" НАТО аналогичных просьб не высказывали.
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в мире, сша, польша, пентагон, нато
00:25 10.03.2022 (обновлено: 00:33 10.03.2022)
 
Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе

Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе, их вернут в ФРГ

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются "в должное время" вернуть их в Германию, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Что касается ракет Patriot, да, это временное развертывание в Польше... Они уже были размещены в Германии, и я подозреваю, что в должное время они туда вернутся", — сказал он на брифинге для журналистов.
Накануне американские военные объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot по приглашению местного руководства. Кирби сообщил, что другие страны "восточного фланга" НАТО аналогичных просьб не высказывали.
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