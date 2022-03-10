https://ria.ru/20220310/pentagon-1777382501.html
Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе
Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе - РИА Новости, 10.03.2022
Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе
США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются "в должное время" вернуть их в Германию, сообщил официальный РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:25
2022-03-10T00:25
2022-03-10T00:33
в мире
сша
польша
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются "в должное время" вернуть их в Германию, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Накануне американские военные объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot по приглашению местного руководства. Кирби сообщил, что другие страны "восточного фланга" НАТО аналогичных просьб не высказывали.
https://ria.ru/20210413/zrk-1727998958.html
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:86:1326:1080_1920x0_80_0_0_9801396eb6898d0555d4348d886cf161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, пентагон, нато
00:25 10.03.2022 (обновлено: 00:33 10.03.2022)
Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе
Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе, их вернут в ФРГ