https://ria.ru/20220310/pentagon-1777382501.html

Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе

Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе - РИА Новости, 10.03.2022

Пентагон: США размещают батареи ЗРК Patriot в Польше на временной основе

США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются "в должное время" вернуть их в Германию, сообщил официальный РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:25

2022-03-10T00:25

2022-03-10T00:33

в мире

сша

польша

пентагон

нато

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются "в должное время" вернуть их в Германию, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Накануне американские военные объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot по приглашению местного руководства. Кирби сообщил, что другие страны "восточного фланга" НАТО аналогичных просьб не высказывали.

https://ria.ru/20210413/zrk-1727998958.html

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, сша, польша, пентагон, нато