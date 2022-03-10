https://ria.ru/20220310/pedofiliya-1777458655.html
Госдума одобрила запрет избираться в течение пяти лет судимым за педофилию
Госдума одобрила запрет избираться в течение пяти лет судимым за педофилию - РИА Новости, 10.03.2022
Госдума одобрила запрет избираться в течение пяти лет судимым за педофилию
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроекта о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования поправку,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:35
2022-03-10T13:35
2022-03-10T13:35
в мире
госдума рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроекта о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования поправку, которая запрещает лицам, осужденным за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, избираться в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.Согласно поправке, расширяется перечень лиц, которые не имеют быть права избранными, в частности речь идет об осужденных к лишению свободы за понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), либо за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также осужденных к лишению свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена менее пяти лет назад.Кроме этого, до выборов не допустят осужденных к лишению свободы за преступления, совершение которых в настоящее время не позволяет быть избранным - например, похищение человека, использование рабского труда, фальсификация избирательных документов или итогов голосования, грабеж, применение насилия в отношении представителя власти и другое, если судимость за указанные преступления снята или погашена также менее пяти лет назад.
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РИА Новости
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в мире, госдума рф
Госдума одобрила запрет избираться в течение пяти лет судимым за педофилию
Госдума одобрила поправку о запрете избираться в течение пяти лет судимым за педофилию
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроекта о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования поправку, которая запрещает лицам, осужденным за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, избираться в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.
Согласно поправке, расширяется перечень лиц, которые не имеют быть права избранными, в частности речь идет об осужденных к лишению свободы за понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), либо за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также осужденных к лишению свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена менее пяти лет назад.
Кроме этого, до выборов не допустят осужденных к лишению свободы за преступления, совершение которых в настоящее время не позволяет быть избранным - например, похищение человека, использование рабского труда, фальсификация избирательных документов или итогов голосования, грабеж, применение насилия в отношении представителя власти и другое, если судимость за указанные преступления снята или погашена также менее пяти лет назад.