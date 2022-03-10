https://ria.ru/20220310/pase-1777449138.html

Совет Европы проигнорировал доводы России о Донбассе, заявил Толстой

Совет Европы проигнорировал доводы России о Донбассе, заявил Толстой - РИА Новости, 10.03.2022

Совет Европы проигнорировал доводы России о Донбассе, заявил Толстой

Российская сторона пыталась честно говорить о правах русских на Украине и правах жителей Донбасса, но Совет Европы игнорировал призывы РФ к диалогу, заявил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:58

2022-03-10T12:58

2022-03-10T12:58

в мире

россия

совет европы

донбасс

украина

петр толстой

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская сторона пыталась честно говорить о правах русских на Украине и правах жителей Донбасса, но Совет Европы игнорировал призывы РФ к диалогу, заявил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Совет Европы из важнейшей международной площадки для равноправного диалога давно превратился в марионеточную структуру, используемую для продвижения оголтелой русофобии", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, на этой площадке не идет речи о диалоге, а Россия не вписывается в картину мира ее участников и никогда не примет западных ценностей."Прибавьте к этому навязывание ЛГБТ-ценностей, попытки разрушения института семьи на межгосударственном уровне. Пусть варятся в собственном соку. Без нас", - отметил ТолстойТакже он поблагодарил, коллег, членов делегации, с которыми он работал, "убеждая европейцев в необходимости учитывать интересы России и русских в Европе"."Мы честно пытались говорить о правах человека: о правах русских на Украине, о праве жителей Донбасса на жизнь без обстрелов, о правах крымчан на свободный выбор и на доступ к воде. Но Совет Европы игнорировал наши призывы к диалогу, слово давали лишь истеричному русофобскому меньшинству мосек, пытавшихся укусить Россию побольнее", - заявил парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/peskov-1777447185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, совет европы, донбасс, украина, петр толстой