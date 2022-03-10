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Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России
Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России - РИА Новости, 10.03.2022
Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России
Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:41
2022-03-10T17:47
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг и попросил кабмин не упускать данный вопрос из виду."Права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин
17:41 10.03.2022 (обновлено: 17:47 10.03.2022)
 
Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России

Путин: права иностранных партнеров, остающихся в России, должны быть надежно защищены

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг и попросил кабмин не упускать данный вопрос из виду.
"Права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду", - сказал Путин.
 
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