https://ria.ru/20220310/partnery-1777525462.html
Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России
Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России - РИА Новости, 10.03.2022
Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России
Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:41
2022-03-10T17:41
2022-03-10T17:47
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:277:2978:1952_1920x0_80_0_0_c191362ce49e4d6d9d431d94f3461f15.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг и попросил кабмин не упускать данный вопрос из виду."Права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду", - сказал Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:0:2604:1952_1920x0_80_0_0_d090e8a52091ba9779166471d6079769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
17:41 10.03.2022 (обновлено: 17:47 10.03.2022)
Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России
Путин: права иностранных партнеров, остающихся в России, должны быть надежно защищены