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Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России

Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России - РИА Новости, 10.03.2022

Путин призвал защитить права иностранных партнеров, остающихся в России

Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:41

2022-03-10T17:41

2022-03-10T17:47

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг и попросил кабмин не упускать данный вопрос из виду."Права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду", - сказал Путин.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин