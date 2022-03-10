https://ria.ru/20220310/otsrochka-1777411219.html

Промышленники, попавшие под санкции, получат отсрочку по обязательствам

Промышленники, попавшие под санкции, получат отсрочку по обязательствам - РИА Новости, 10.03.2022

Промышленники, попавшие под санкции, получат отсрочку по обязательствам

Правительство РФ утвердило постановление об отсрочке по исполнению обязательств по субсидиям для промышленных компаний, попавших под санкции, сообщает кабмин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:05

2022-03-10T10:05

2022-03-10T10:27

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление об отсрочке по исполнению обязательств по субсидиям для промышленных компаний, попавших под санкции, сообщает кабмин."Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. Это позволит снизить нагрузку на производственный цикл, сохранить его устойчивость. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года. Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев, а возвращать субсидию или платить штраф организациям не придется, поясняет кабмин."Мера распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках государственных программ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" и "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", - добавляется в сообщении."Перенос сроков достижения требуемых значений по просубсидированным проектам - это логичный шаг в ситуации, когда наши компании и индивидуальные предприниматели подвергаются беспрецедентному дискриминационному давлению со стороны иностранных государств. Мы готовы их поддержать и максимально снизить нагрузку на производственный сектор, сохранив его устойчивость. Введенная отсрочка является одной из таких мер поддержки и коснется полутора тысяч подписанных с Минпромторгом соглашений", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777307824.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777272784.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, правительство рф