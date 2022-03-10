https://ria.ru/20220310/otnosheniya-1777406109.html
Отношения России и США сейчас хуже, чем при холодной войне, заявила Брэнсон
Отношения России и США сейчас хуже, чем при холодной войне, заявила Брэнсон - РИА Новости, 10.03.2022
Отношения России и США сейчас хуже, чем при холодной войне, заявила Брэнсон
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:27
2022-03-10T09:27
2022-03-10T10:23
сша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что воспринимает обвинения, выдвинутые против нее в США, как часть кампании Вашингтона против России.По словам Брэнсон, подобными обвинениями США пытаются "оправдывать свою конфронтационную риторику по отношению к России"."Особенно сейчас, когда отношения между нашими странами опустились ниже уровня холодной войны прошлого века. Думаю, что на этом и базируется логика принимаемых решений в данной ситуации", - сказала она в беседе с агентством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, россия, в мире
09:27 10.03.2022 (обновлено: 10:23 10.03.2022)
Отношения России и США сейчас хуже, чем при холодной войне, заявила Брэнсон
Глава КСОРС: отношения России и США опустились ниже уровня холодной войны
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что воспринимает обвинения, выдвинутые против нее в США, как часть кампании Вашингтона против России.
По словам Брэнсон, подобными обвинениями США
пытаются "оправдывать свою конфронтационную риторику по отношению к России".
"Особенно сейчас, когда отношения между нашими странами опустились ниже уровня холодной войны прошлого века. Думаю, что на этом и базируется логика принимаемых решений в данной ситуации", - сказала она в беседе с агентством.