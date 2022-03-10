https://ria.ru/20220310/otnosheniya-1777406109.html

Отношения России и США сейчас хуже, чем при холодной войне, заявила Брэнсон

Отношения России и США сейчас хуже, чем при холодной войне, заявила Брэнсон - РИА Новости, 10.03.2022

Отношения России и США сейчас хуже, чем при холодной войне, заявила Брэнсон

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:27

2022-03-10T09:27

2022-03-10T10:23

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что воспринимает обвинения, выдвинутые против нее в США, как часть кампании Вашингтона против России.По словам Брэнсон, подобными обвинениями США пытаются "оправдывать свою конфронтационную риторику по отношению к России"."Особенно сейчас, когда отношения между нашими странами опустились ниже уровня холодной войны прошлого века. Думаю, что на этом и базируется логика принимаемых решений в данной ситуации", - сказала она в беседе с агентством.

https://ria.ru/20220310/ssha-1777409003.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, в мире