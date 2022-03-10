https://ria.ru/20220310/oteli-1777388930.html
Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России
Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России - РИА Новости, 10.03.2022
Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России
Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России, следует из заявлений, опубликованных на сайтах сетей. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T02:34
2022-03-10T02:34
2022-03-10T02:35
сша
россия
украина
в мире
hyatt hotels corporation
hilton worldwide
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России, следует из заявлений, опубликованных на сайтах сетей.Сеть Hilton в своем заявлении сообщила, что приостанавливает всю новую деятельность в России, а также намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.Сеть Hyatt также заявила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России."Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, надеемся на разрешение этого кризиса", — говорится в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, в мире, hyatt hotels corporation, hilton worldwide, санкции в отношении россии
02:34 10.03.2022 (обновлено: 02:35 10.03.2022)
Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России
Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию отелей в России