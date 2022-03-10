https://ria.ru/20220310/oteli-1777388930.html

Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России

Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России - РИА Новости, 10.03.2022

Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России

Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России, следует из заявлений, опубликованных на сайтах сетей. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T02:34

2022-03-10T02:34

2022-03-10T02:35

сша

россия

украина

в мире

hyatt hotels corporation

hilton worldwide

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России, следует из заявлений, опубликованных на сайтах сетей.Сеть Hilton в своем заявлении сообщила, что приостанавливает всю новую деятельность в России, а также намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.Сеть Hyatt также заявила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России."Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, надеемся на разрешение этого кризиса", — говорится в заявлении.

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, россия, украина, в мире, hyatt hotels corporation, hilton worldwide, санкции в отношении россии