Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/oteli-1777388930.html
Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России
Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России - РИА Новости, 10.03.2022
Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России
Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России, следует из заявлений, опубликованных на сайтах сетей. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T02:34
2022-03-10T02:35
сша
россия
украина
в мире
hyatt hotels corporation
hilton worldwide
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106908/47/1069084766_0:27:2001:1152_1920x0_80_0_0_2fabd03bf8d1ff3058b2b7015e3be051.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России, следует из заявлений, опубликованных на сайтах сетей.Сеть Hilton в своем заявлении сообщила, что приостанавливает всю новую деятельность в России, а также намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.Сеть Hyatt также заявила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России."Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, надеемся на разрешение этого кризиса", — говорится в заявлении.
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106908/47/1069084766_107:0:1887:1335_1920x0_80_0_0_d5bc98fd89d6e803941e433cb14e5f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, в мире, hyatt hotels corporation, hilton worldwide, санкции в отношении россии
02:34 10.03.2022 (обновлено: 02:35 10.03.2022)
 
Hilton и Hyatt заявили о приостановке открытия новых отелей в России

Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию отелей в России

© Fotolia / KzenonСтойка ресепшена в отеле
Стойка ресепшена в отеле - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Fotolia / Kzenon
Стойка ресепшена в отеле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сети отелей Hilton и Hyatt заявили о приостановке деятельности по открытию новых отелей в России, следует из заявлений, опубликованных на сайтах сетей.
Сеть Hilton в своем заявлении сообщила, что приостанавливает всю новую деятельность в России, а также намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.

"Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло", — говорится на сайте сети.

Сеть Hyatt также заявила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России.
"Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, надеемся на разрешение этого кризиса", — говорится в заявлении.
 
СШАРоссияУкраинаВ миреHyatt Hotels CorporationHilton WorldwideСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала