https://ria.ru/20220310/oruzhie-1777543028.html
Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия
Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия - РИА Новости, 10.03.2022
Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия
Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а помощь в сфере исследований оказывалась со стороны США РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:53
2022-03-10T18:53
2022-03-10T20:01
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а помощь в сфере исследований оказывалась со стороны США только в контексте биозащиты."На Украине работает более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и ответом в сфере общественного здоровья. Я думаю, правительство США предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности", - сказала Хэйнс на слушаниях в комитете сената по разведке.Она отрицательно ответила на вопрос сенатора, можно ли поставить знак равенства между наличием на Украине "объектов", где ведутся биологические исследования, с "объектами по разработке оружия", которых, по словам Хэйнс, на Украине нет. По словам Хэйнс, Украина не преследует цель по созданию биологического или ядерного оружия. "Мы не видели доказательств этому", - сказала она.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире
18:53 10.03.2022 (обновлено: 20:01 10.03.2022)
Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия
Глава разведки США Хейнс утверждает, что лаборатории на Украине занимаются "безопасностью"
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а помощь в сфере исследований оказывалась со стороны США только в контексте биозащиты.
"На Украине
работает более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и ответом в сфере общественного здоровья. Я думаю, правительство США
предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности", - сказала Хэйнс на слушаниях в комитете сената по разведке.
Она отрицательно ответила на вопрос сенатора, можно ли поставить знак равенства между наличием на Украине "объектов", где ведутся биологические исследования, с "объектами по разработке оружия", которых, по словам Хэйнс, на Украине нет. По словам Хэйнс, Украина не преследует цель по созданию биологического или ядерного оружия. "Мы не видели доказательств этому", - сказала она.