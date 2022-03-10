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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия
Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия - РИА Новости, 10.03.2022
Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия
Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а помощь в сфере исследований оказывалась со стороны США РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:53
2022-03-10T20:01
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а помощь в сфере исследований оказывалась со стороны США только в контексте биозащиты."На Украине работает более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и ответом в сфере общественного здоровья. Я думаю, правительство США предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности", - сказала Хэйнс на слушаниях в комитете сената по разведке.Она отрицательно ответила на вопрос сенатора, можно ли поставить знак равенства между наличием на Украине "объектов", где ведутся биологические исследования, с "объектами по разработке оружия", которых, по словам Хэйнс, на Украине нет. По словам Хэйнс, Украина не преследует цель по созданию биологического или ядерного оружия. "Мы не видели доказательств этому", - сказала она.
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украина, сша, в мире
18:53 10.03.2022 (обновлено: 20:01 10.03.2022)
 
Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия

Глава разведки США Хейнс утверждает, что лаборатории на Украине занимаются "безопасностью"

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а помощь в сфере исследований оказывалась со стороны США только в контексте биозащиты.
"На Украине работает более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и ответом в сфере общественного здоровья. Я думаю, правительство США предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности", - сказала Хэйнс на слушаниях в комитете сената по разведке.
Она отрицательно ответила на вопрос сенатора, можно ли поставить знак равенства между наличием на Украине "объектов", где ведутся биологические исследования, с "объектами по разработке оружия", которых, по словам Хэйнс, на Украине нет. По словам Хэйнс, Украина не преследует цель по созданию биологического или ядерного оружия. "Мы не видели доказательств этому", - сказала она.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСШАВ мире
 
 
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