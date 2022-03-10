https://ria.ru/20220310/oruzhie-1777543028.html

Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия

Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия - РИА Новости, 10.03.2022

Глава нацразведки США утверждает, что у Украины нет биологического оружия

Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а помощь в сфере исследований оказывалась со стороны США РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:53

2022-03-10T18:53

2022-03-10T20:01

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что у Украины нет биологического и ядерного оружия, а помощь в сфере исследований оказывалась со стороны США только в контексте биозащиты."На Украине работает более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и ответом в сфере общественного здоровья. Я думаю, правительство США предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности", - сказала Хэйнс на слушаниях в комитете сената по разведке.Она отрицательно ответила на вопрос сенатора, можно ли поставить знак равенства между наличием на Украине "объектов", где ведутся биологические исследования, с "объектами по разработке оружия", которых, по словам Хэйнс, на Украине нет. По словам Хэйнс, Украина не преследует цель по созданию биологического или ядерного оружия. "Мы не видели доказательств этому", - сказала она.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, в мире