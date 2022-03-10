https://ria.ru/20220310/oruzhie-1777436476.html
В Кремле прокомментировали раздачу гражданским оружия на Украине
В Кремле прокомментировали раздачу гражданским оружия на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
В Кремле прокомментировали раздачу гражданским оружия на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о раздаче всем оружия на Украине, отметил, что если кто-то будет атаковать российских военных с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:01
2022-03-10T12:01
2022-03-10T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о раздаче всем оружия на Украине, отметил, что если кто-то будет атаковать российских военных с оружием в руках, то тоже станет целью. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения."Если вы помните, с самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять", - сказал Песков журналистам. По его словам, ожесточенное вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны, бандеровские батальоны, "вынуждает вести ответный огонь"."Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777102472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, дмитрий песков
12:01 10.03.2022 (обновлено: 12:14 10.03.2022)
В Кремле прокомментировали раздачу гражданским оружия на Украине
Пресс-секретарь Песков: если кто-то будет атаковать военных с оружием, он станет целью
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о раздаче всем оружия на Украине, отметил, что если кто-то будет атаковать российских военных с оружием в руках, то тоже станет целью. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения.
"Если вы помните, с самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять", - сказал Песков журналистам. По его словам, ожесточенное вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны, бандеровские батальоны, "вынуждает вести ответный огонь".
"Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно", - добавил Песков.