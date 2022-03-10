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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/oruzhie-1777436476.html
В Кремле прокомментировали раздачу гражданским оружия на Украине
В Кремле прокомментировали раздачу гражданским оружия на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
В Кремле прокомментировали раздачу гражданским оружия на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о раздаче всем оружия на Украине, отметил, что если кто-то будет атаковать российских военных с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:01
2022-03-10T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о раздаче всем оружия на Украине, отметил, что если кто-то будет атаковать российских военных с оружием в руках, то тоже станет целью. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения."Если вы помните, с самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять", - сказал Песков журналистам. По его словам, ожесточенное вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны, бандеровские батальоны, "вынуждает вести ответный огонь"."Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777102472.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, дмитрий песков
12:01 10.03.2022 (обновлено: 12:14 10.03.2022)
 
В Кремле прокомментировали раздачу гражданским оружия на Украине

Пресс-секретарь Песков: если кто-то будет атаковать военных с оружием, он станет целью

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о раздаче всем оружия на Украине, отметил, что если кто-то будет атаковать российских военных с оружием в руках, то тоже станет целью. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения.
"Если вы помните, с самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять", - сказал Песков журналистам. По его словам, ожесточенное вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны, бандеровские батальоны, "вынуждает вести ответный огонь".
"Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно", - добавил Песков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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