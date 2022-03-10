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Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров, заявил эксперт
Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров, заявил эксперт - РИА Новости, 10.03.2022
Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров, заявил эксперт
Голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров в связи с введением ограничений со стороны США, рассказал РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T05:48
2022-03-10T05:48
2022-03-10T05:48
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
netflix
денис кусков
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров в связи с введением ограничений со стороны США, рассказал РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.По его словам, подписку могут либо отменить, разорвав контракт, либо по итогам года просто ее не возобновлять, если спецоперация на Украине не прекратится.В воскресенье издание Variety со ссылкой на представителя компании сообщило, что стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, netflix, денис кусков
Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров, заявил эксперт
Эксперт Кусков: голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров