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Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров, заявил эксперт
Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров, заявил эксперт - РИА Новости, 10.03.2022
Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров, заявил эксперт
Голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров в связи с введением ограничений со стороны США, рассказал РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T05:48
2022-03-10T05:48
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
netflix
денис кусков
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров в связи с введением ограничений со стороны США, рассказал РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.По его словам, подписку могут либо отменить, разорвав контракт, либо по итогам года просто ее не возобновлять, если спецоперация на Украине не прекратится.В воскресенье издание Variety со ссылкой на представителя компании сообщило, что стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, netflix, денис кусков
05:48 10.03.2022
 
Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров, заявил эксперт

Эксперт Кусков: голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров

© Depositphotos / ZastavkinСемейная пара
Семейная пара - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Depositphotos / Zastavkin
Семейная пара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров в связи с введением ограничений со стороны США, рассказал РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Основной вопрос не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99% всей библиотеки. Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год", — сказал Кусков.

По его словам, подписку могут либо отменить, разорвав контракт, либо по итогам года просто ее не возобновлять, если спецоперация на Украине не прекратится.
В воскресенье издание Variety со ссылкой на представителя компании сообщило, что стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФNetflixДенис Кусков
 
 
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