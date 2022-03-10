https://ria.ru/20220310/onlayn-golosovanie-1777473625.html

Госдума приняла во II чтении проект о единых правилах онлайн-голосования

Госдума приняла во II чтении проект о единых правилах онлайн-голосования - РИА Новости, 10.03.2022

Госдума приняла во II чтении проект о единых правилах онлайн-голосования

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:23

2022-03-10T14:23

2022-03-10T15:30

политика

дмитрий вяткин

госдума рф

россия

дистанционное электронное голосование

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776094865_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_95f2f3474fc65edaa94911e17b760e7b.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования был внесен в Госдуму единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года.В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Ко второму чтению документ был дополнен рядом поправок. Одна из них исключает возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.Также законопроект предлагает закрепить возможность объединять участковые комиссии на выборах и референдумах, если общее число избирателей на участке составляет более 3 тысяч в городах федерального значения, административных центрах субъектов РФ, городских округах с численностью избирателей свыше 500 тысяч – по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ и с ЦИК.Кроме этого, исключаются избирательные комиссии муниципальных образований с 1 января 2023 года, передав вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии субъекта РФ полномочия избиркома могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.Предлагается также изменить порядок назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Устанавливается, что одно и то же лицо может быть назначено членом комиссии с правом совещательного голоса только в одну комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением. Кроме этого, исключается положение о том, что за кандидатами, которые были избраны, и за избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, в течение срока полномочий сохраняется право назначения членов избиркомов, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.Законопроектом также уточняется, что наблюдатели могут назначаться в каждую участковую, территориальную и окружную комиссии. Партии и кандидаты смогут назначать до трех наблюдателей - сейчас только до двух.Помимо этого, в документе прописывается, что бывшие главы регионов, отрешенные от должности президентом РФ, в течение пяти лет после соответствующего указа не могут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном субъекте РФ.

https://ria.ru/20220118/obvineniya-1768458558.html

https://ria.ru/20220310/pedofiliya-1777458655.html

https://ria.ru/20211021/kprf-1755544125.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, дмитрий вяткин, госдума рф, россия, дистанционное электронное голосование, цик рф