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Источник: спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат"
Источник: спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат" - РИА Новости, 10.03.2022
Источник: спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат"
Спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат" в ходе работ, проводимых после отмены их запуска с Байконура, сообщил РИА Новости источник на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T03:34
2022-03-10T03:34
космос - риа наука
дмитрий рогозин
в мире
байконур (космодром)
oneweb
роскосмос
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат" в ходе работ, проводимых после отмены их запуска с Байконура, сообщил РИА Новости источник на космодроме.На прошлой неделе "Роскосмос" из-за разногласий с заказчиком на фоне геополитической напряженности отменил запуск британских спутников связи OneWeb, который должен был состояться на следующий день.Иностранным специалистам предстоит отсоединить их от диспенсера – 36 спутников плотно "упакованы", и работы по их отсоединению одного за другим займут несколько дней.Ранее тот же источник сообщал, что иностранные специалисты покинут Байконур только после того, как опечатают помещение, где будут храниться спутники.Пуск OneWeb планировался на 5 марта, однако в связи с международной обстановкой оказался под вопросом. Второго марта глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам.Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в итоге проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb.Решение об отмене запуска и остановке работ по следующим пускам было принято в пятницу на заседании комиссии на Байконуре.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли.
https://ria.ru/20220308/sputniki-1777129776.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, в мире, байконур (космодром), oneweb, роскосмос, земля, великобритания, москва
03:34 10.03.2022
 
Источник: спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат"

На Байконуре сообщили, что отстыковали от разгонного блока "Фрегат" спутники OneWeb

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время снятия со стартового комплекса космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и британскими спутниками связи OneWeb во время снятия со стартового комплекса космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время снятия со стартового комплекса космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат" в ходе работ, проводимых после отмены их запуска с Байконура, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
На прошлой неделе "Роскосмос" из-за разногласий с заказчиком на фоне геополитической напряженности отменил запуск британских спутников связи OneWeb, который должен был состояться на следующий день.

"Иностранцы очень попросили, чтобы работы шли без пауз и закончились как можно быстрее. Аппараты OneWeb сегодня отстыковали от разгонного блока. Затем иностранные специалисты приступят к обслуживанию спутников и подготовке их к хранению", — заявил источник.

Иностранным специалистам предстоит отсоединить их от диспенсера – 36 спутников плотно "упакованы", и работы по их отсоединению одного за другим займут несколько дней.
Ранее тот же источник сообщал, что иностранные специалисты покинут Байконур только после того, как опечатают помещение, где будут храниться спутники.
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
8 марта, 10:52
На "Союзах", предназначавшихся для OneWeb, запустят российские спутники
Пуск OneWeb планировался на 5 марта, однако в связи с международной обстановкой оказался под вопросом. Второго марта глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам.
Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в итоге проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb.
Решение об отмене запуска и остановке работ по следующим пускам было принято в пятницу на заседании комиссии на Байконуре.
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинВ миреБайконур (космодром)OneWebРоскосмосЗемляВеликобританияМосква
 
 
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