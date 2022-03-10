https://ria.ru/20220310/oneweb-1777390277.html

Источник: спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат"

Источник: спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат" - РИА Новости, 10.03.2022

Источник: спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат"

Спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат" в ходе работ, проводимых после отмены их запуска с Байконура, сообщил РИА Новости источник на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T03:34

2022-03-10T03:34

2022-03-10T03:34

космос - риа наука

дмитрий рогозин

в мире

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока "Фрегат" в ходе работ, проводимых после отмены их запуска с Байконура, сообщил РИА Новости источник на космодроме.На прошлой неделе "Роскосмос" из-за разногласий с заказчиком на фоне геополитической напряженности отменил запуск британских спутников связи OneWeb, который должен был состояться на следующий день.Иностранным специалистам предстоит отсоединить их от диспенсера – 36 спутников плотно "упакованы", и работы по их отсоединению одного за другим займут несколько дней.Ранее тот же источник сообщал, что иностранные специалисты покинут Байконур только после того, как опечатают помещение, где будут храниться спутники.Пуск OneWeb планировался на 5 марта, однако в связи с международной обстановкой оказался под вопросом. Второго марта глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам.Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в итоге проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb.Решение об отмене запуска и остановке работ по следующим пускам было принято в пятницу на заседании комиссии на Байконуре.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли.

https://ria.ru/20220308/sputniki-1777129776.html

https://ria.ru/20220309/kosmos-1777220916.html

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Никита Стома

космос - риа наука, дмитрий рогозин, в мире, байконур (космодром), oneweb, роскосмос, земля, великобритания, москва