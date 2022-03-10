Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ogon-1777459574.html
Лавров заявил, что не собирался договариваться с Кулебой о прекращении огня
Лавров заявил, что не собирался договариваться с Кулебой о прекращении огня - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров заявил, что не собирался договариваться с Кулебой о прекращении огня
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:38
2022-03-10T13:53
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий кулеба
мид турции
мевлют чавушоглу
турция
анталья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_0:81:2993:1765_1920x0_80_0_0_e1744a8ca0e5093f4206c0d49944cdcc.jpg
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться в Анталье о прекращении огня.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня", - сказал Лавров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777462149.html
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777457451.html
россия
турция
анталья (провинция)
украина
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_43bba6ccbb7da89866ba62db9f63710f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, дмитрий кулеба, мид турции, мевлют чавушоглу, турция, анталья (провинция), украина, донбасс, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:38 10.03.2022 (обновлено: 13:53 10.03.2022)
 
Лавров заявил, что не собирался договариваться с Кулебой о прекращении огня

Лавров: Россия не собиралась договариваться с Кулебой о прекращении огня на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться в Анталье о прекращении огня.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 13:50
Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины
"Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня", - сказал Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Лавров: Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной
Вчера, 13:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреДмитрий КулебаМИД ТурцииМевлют ЧавушоглуТурцияАнталья (провинция)УкраинаДонбассМИД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала