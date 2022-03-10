https://ria.ru/20220310/ogon-1777459574.html

Лавров заявил, что не собирался договариваться с Кулебой о прекращении огня

Лавров заявил, что не собирался договариваться с Кулебой о прекращении огня - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров заявил, что не собирался договариваться с Кулебой о прекращении огня

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:38

2022-03-10T13:38

2022-03-10T13:53

россия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий кулеба

мид турции

мевлют чавушоглу

турция

анталья (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_0:81:2993:1765_1920x0_80_0_0_e1744a8ca0e5093f4206c0d49944cdcc.jpg

АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться в Анталье о прекращении огня.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня", - сказал Лавров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777462149.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777457451.html

россия

турция

анталья (провинция)

украина

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, дмитрий кулеба, мид турции, мевлют чавушоглу, турция, анталья (провинция), украина, донбасс, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр