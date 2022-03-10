https://ria.ru/20220310/obvineniya-1777393550.html

Посольство призвало США свернуть работы в области военной биологии

Посольство призвало США свернуть работы в области военной биологии - РИА Новости, 10.03.2022

Посольство призвало США свернуть работы в области военной биологии

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал нервозными высказываниями обвинения представителей администрации США в адрес РФ о якобы нарушении Москвой хим- и... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T06:21

2022-03-10T06:21

2022-03-10T06:37

россия

сша

санкции в отношении россии

в мире

анатолий антонов

москва

евросоюз

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал нервозными высказываниями обвинения представителей администрации США в адрес РФ о якобы нарушении Москвой хим- и биоконвенций.Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон не располагает химическими или биологическими лабораториями на Украине. Госдеп в свою очередь обвинил российскую сторону в наличии "активных военно-химической и военно-биологической программ".Посол РФ в США также призвал Соединенные Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на постсоветском пространстве и напомнил, что Вашингтону пора ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220310/gosdep-1777388214.html

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Никита Стома

россия, сша, санкции в отношении россии, в мире, анатолий антонов, москва, евросоюз, дмитрий биричевский, дмитрий песков, мария захарова