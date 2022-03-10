https://ria.ru/20220310/obstrely-1777394896.html
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2022
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР
Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в Telegram, что по... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T07:07
2022-03-10T07:07
2022-03-10T07:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в Telegram, что по состоянию на 07.00 утра 10 марта украинские войска совершили 6 обстрелов по 6 населенным пунктам республики.Уточняется, что в населенном пункте Голубовское повреждена линия электропередач, в результате чего обесточены поселки Донецкий и Голубовское.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
07:07 10.03.2022 (обновлено: 07:10 10.03.2022)
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска в ЛНР шесть раз обстреляли шесть населенных пунктов