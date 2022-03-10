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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/obstrely-1777394896.html
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2022
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР
Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в Telegram, что по... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T07:07
2022-03-10T07:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в Telegram, что по состоянию на 07.00 утра 10 марта украинские войска совершили 6 обстрелов по 6 населенным пунктам республики.Уточняется, что в населенном пункте Голубовское повреждена линия электропередач, в результате чего обесточены поселки Донецкий и Голубовское.
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луганск
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в мире, луганск, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
07:07 10.03.2022 (обновлено: 07:10 10.03.2022)
 
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР

Украинские войска в ЛНР шесть раз обстреляли шесть населенных пунктов

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в Telegram, что по состоянию на 07.00 утра 10 марта украинские войска совершили 6 обстрелов по 6 населенным пунктам республики.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 6 обстрелов по 6 населенным пунктам республики", — говорится в сообщении представительства.

Уточняется, что в населенном пункте Голубовское повреждена линия электропередач, в результате чего обесточены поселки Донецкий и Голубовское.
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