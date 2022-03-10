https://ria.ru/20220310/obstrely-1777394896.html

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 10.03.2022

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в Telegram, что по... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T07:07

2022-03-10T07:07

2022-03-10T07:10

обострение ситуации в днр и лнр

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луганск

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в Telegram, что по состоянию на 07.00 утра 10 марта украинские войска совершили 6 обстрелов по 6 населенным пунктам республики.Уточняется, что в населенном пункте Голубовское повреждена линия электропередач, в результате чего обесточены поселки Донецкий и Голубовское.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, луганск, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины