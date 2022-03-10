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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/obstrel-1777381923.html
Жительница ДНР получила ранение из-за обстрела украинских войск
Жительница ДНР получила ранение из-за обстрела украинских войск - РИА Новости, 10.03.2022
Жительница ДНР получила ранение из-за обстрела украинских войск
Жительница Старомихайловки Донецкой народной республики получила ранение в результате обстрела украинских войск, сообщает в среду представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:11
2022-03-10T00:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы рф
днр
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Жительница Старомихайловки Донецкой народной республики получила ранение в результате обстрела украинских войск, сообщает в среду представительство ДНР в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, днр, ситуация в днр и лнр
00:11 10.03.2022
 
Жительница ДНР получила ранение из-за обстрела украинских войск

Жительница Старомихайловки ДНР получила ранение в результате обстрела украинских войск

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Жительница Старомихайловки Донецкой народной республики получила ранение в результате обстрела украинских войск, сообщает в среду представительство ДНР в СЦКК.
"По оперативной линии от администрации Кировского района Донецка поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) мирной жительницы 1979 г.р. в н.п. Старомихайловка", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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