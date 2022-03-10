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Жительница ДНР получила ранение из-за обстрела украинских войск
Жительница ДНР получила ранение из-за обстрела украинских войск - РИА Новости, 10.03.2022
Жительница ДНР получила ранение из-за обстрела украинских войск
Жительница Старомихайловки Донецкой народной республики получила ранение в результате обстрела украинских войск, сообщает в среду представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:11
2022-03-10T00:11
2022-03-10T00:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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донбасс
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Жительница Старомихайловки Донецкой народной республики получила ранение в результате обстрела украинских войск, сообщает в среду представительство ДНР в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, днр, ситуация в днр и лнр
Жительница ДНР получила ранение из-за обстрела украинских войск
Жительница Старомихайловки ДНР получила ранение в результате обстрела украинских войск