https://ria.ru/20220310/oborona-1777478462.html

Литва приобретет у США ракеты Javelin

Литва приобретет у США ракеты Javelin - РИА Новости, 10.03.2022

Литва приобретет у США ракеты Javelin

Литва приобретет у США ракеты Javelin, пусковые установки и другое оборудование на 40 миллионов долларов, сообщила пресс-служба литовского минобороны. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:44

2022-03-10T14:44

2022-03-10T14:44

в мире

владимир путин

арвидас анушаускас

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

javelin (птрк)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Литва приобретет у США ракеты Javelin, пусковые установки и другое оборудование на 40 миллионов долларов, сообщила пресс-служба литовского минобороны.Отмечается, что системами Javelin будут дополнительно обеспечены подразделения сухопутных сил литовской армии. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас приветствовал приобретение военного оборудования и назвал его актуальным в текущей геополитической ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/morales-1777341532.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, арвидас анушаускас, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, javelin (птрк)