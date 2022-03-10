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Литва приобретет у США ракеты Javelin
Литва приобретет у США ракеты Javelin - РИА Новости, 10.03.2022
Литва приобретет у США ракеты Javelin
Литва приобретет у США ракеты Javelin, пусковые установки и другое оборудование на 40 миллионов долларов, сообщила пресс-служба литовского минобороны. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:44
2022-03-10T14:44
в мире
владимир путин
арвидас анушаускас
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
javelin (птрк)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Литва приобретет у США ракеты Javelin, пусковые установки и другое оборудование на 40 миллионов долларов, сообщила пресс-служба литовского минобороны.Отмечается, что системами Javelin будут дополнительно обеспечены подразделения сухопутных сил литовской армии. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас приветствовал приобретение военного оборудования и назвал его актуальным в текущей геополитической ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, арвидас анушаускас, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, javelin (птрк)
14:44 10.03.2022
 
Литва приобретет у США ракеты Javelin

Литва приобретет у США ракеты Javelin и другое оборудование на 40 миллионов долларов

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитва и США
Литва и США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Литва приобретет у США ракеты Javelin, пусковые установки и другое оборудование на 40 миллионов долларов, сообщила пресс-служба литовского минобороны.
"Для литовской армии будут закуплены ракеты Javelin противотанкового вооружения средней дальности, пусковые установки и другое системное оборудование на 40 миллионов долларов без НДС. Такое изменение договора агентство ресурсов обороны при министерстве обороны подписало с правительством США, с которым ведется разговор также об ускоренной доставке всего оборудования литовской армии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что системами Javelin будут дополнительно обеспечены подразделения сухопутных сил литовской армии. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас приветствовал приобретение военного оборудования и назвал его актуальным в текущей геополитической ситуации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинАрвидас АнушаускасРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФJavelin (ПТРК)
 
 
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