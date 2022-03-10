https://ria.ru/20220310/oborona-1777391907.html
Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ
Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ - РИА Новости, 10.03.2022
Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ
Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону и стать более независимым в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продовольствия,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:29
2022-03-10T04:29
2022-03-10T04:29
в мире
версаль
евросоюз
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону и стать более независимым в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продовольствия, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
версаль
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, версаль, евросоюз, москва, сша
Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ
Рейтер: Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону