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Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ
Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ - РИА Новости, 10.03.2022
Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ
Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону и стать более независимым в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продовольствия,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:29
2022-03-10T04:29
в мире
версаль
евросоюз
москва
сша
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону и стать более независимым в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продовольствия, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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в мире, версаль, евросоюз, москва, сша
04:29 10.03.2022
 
Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ

Рейтер: Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону и стать более независимым в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продовольствия, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.
Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта.

"Европа десятилетиями полагалась на США как главную опору безопасности, теперь ЕС хочет резко увеличить расходы на оборону и сделать Европу более независимой в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продуктов питания", — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект.

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В миреВерсальЕвросоюзМоскваСША
 
 
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