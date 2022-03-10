https://ria.ru/20220310/oborona-1777391907.html

Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ

Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ - РИА Новости, 10.03.2022

Евросоюз хочет увеличить расходы на оборону, сообщило СМИ

Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону и стать более независимым в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продовольствия,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T04:29

2022-03-10T04:29

2022-03-10T04:29

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону и стать более независимым в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продовольствия, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

версаль

москва

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, версаль, евросоюз, москва, сша