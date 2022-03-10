https://ria.ru/20220310/nvidia-1777459139.html
Раскрыта дата выхода самой мощной видеокарты Nvidia GeForce
Раскрыта дата выхода самой мощной видеокарты Nvidia GeForce - РИА Новости, 10.03.2022
Раскрыта дата выхода самой мощной видеокарты Nvidia GeForce
Компания Nvidia представит наиболее мощную видеокарту GeForce RTX 3090 Ti до конца марта. Об этом сообщает портал Videocardz. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:37
2022-03-10T13:37
2022-03-10T13:37
наука
технологии
nvidia corporation
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Компания Nvidia представит наиболее мощную видеокарту GeForce RTX 3090 Ti до конца марта. Об этом сообщает портал Videocardz.Nvidia GeForce RTX 3090 Ti получит графический процессор GA102-350 с 10752 ядрами CUDA. Видеокарта станет первой моделью с памятью GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей максимальную пропускную способность выше 1 ТБ/с. Ожидается, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой с 16-контактным разъемом питания PCIe Gen5 с энергопотреблением до 450 Вт мощности.Ранее у Nvidia возникли проблемы с запуском видеоускорителя: инсайдеры утверждают, что они связаны с модулем сверхбыстрой памяти, работающей на частоте 21 ГГц.Представят GeForce RTX 3090 Ti уже 29 марта. Стоимость ускорителя не сообщается — версия RTX 3090 имеет рекомендованный ценник в 1500 долларов, но приобрести видеокарту по такой цене не получится, она останется дефицитом.
https://ria.ru/20220207/intel-1771497014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, nvidia corporation
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Компания Nvidia представит наиболее мощную видеокарту GeForce RTX 3090 Ti до конца марта. Об этом сообщает
портал Videocardz.
Nvidia GeForce RTX 3090 Ti получит графический процессор GA102-350 с 10752 ядрами CUDA. Видеокарта станет первой моделью с памятью GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей максимальную пропускную способность выше 1 ТБ/с. Ожидается, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой с 16-контактным разъемом питания PCIe Gen5 с энергопотреблением до 450 Вт мощности.
Ранее у Nvidia возникли проблемы с запуском видеоускорителя: инсайдеры утверждают, что они связаны с модулем сверхбыстрой памяти, работающей на частоте 21 ГГц.
Представят GeForce RTX 3090 Ti уже 29 марта. Стоимость ускорителя не сообщается — версия RTX 3090 имеет рекомендованный ценник в 1500 долларов, но приобрести видеокарту по такой цене не получится, она останется дефицитом.