https://ria.ru/20220310/nureev-1777302851.html

В Москве открывается международный фестиваль "Нуреевские сезоны"

В Москве открывается международный фестиваль "Нуреевские сезоны" - РИА Новости, 10.03.2022

В Москве открывается международный фестиваль "Нуреевские сезоны"

Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" вновь собирает поклонников творчества легендарного артиста. На этот раз он пройдет в трех городах, Москве,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:14

2022-03-10T09:14

2022-03-10T16:46

культура

рудольф нуреев

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" вновь собирает поклонников творчества легендарного артиста. На этот раз он пройдет в трех городах, Москве, Уфе и Казани, с 10 по 27 марта. Драматическая судьба выдающего танцора и хореографа, который ради мировой славы покинул Родину и близких, по-прежнему интригует зрителей и вдохновляет режиссеров. О том, чем удивит нынешний фестиваль, который открывается в Татарском культурном центре в столице, — в материале РИА новости.Венеция, Карнавал, ЛюбовьПожалуй, главная интрига новых "Нуреевский сезонов" — ретро-премьера фильма итальянского режиссера Марио Ланфранки "Венеция, Карнавал, Любовь". Картина никогда не показывалась в России. Снятая в 1982-м, она была затеряна в киноархивах и считалась утраченной навсегда, ее нет даже в фильмографии артиста. Звезда сцены дебютировал как киноактер в 1976 году, и эта роль стала последней в его жизни. Нуреев постоянно искал пути для творческого роста: с середины 70-х, состоявшись в классическом танце, он обращается к стилю модерн, пробует себя в роли режиссера. В 80-х руководил балетной труппой Парижской оперы, в конце жизни занимался дирижированием.В фильме "Венеция, Карнавал, Любовь" Нуреев предстает в роли молодого профессора. Во время экскурсии по городу он замечает юную девушку-гида, воплощенную прима-балериной Италии Карлой Фраччи. Любовные отношения в исполнении звезд мирового балета смотрятся особенно восхитительно на фоне естественных декораций Венецианского карнавала. Во время фестиваля также пройдет выставка фотографий со съемочной площадки. Известный документалист, уроженец Венеции, Грациано Аричи по счастливой случайности оказался в родном городе как раз во время работы Марио Ланфранки над фильмом. Фото, которые раньше не демонстрировались в России, первыми увидят гости открытия "Нуреевских сезонов" — в четверг вечером в Татарском культурном центре. С 17 марта выставка пройдет в Уфе, с 23-го — в Казани.Руководитель проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева узнала о потерянной ленте благодаря Итальянскому институту культуры в Москве, директор которого Ольга Страда связала с режиссером. Марио Ланфраки предоставил эксклюзивные права на показ и помог с реставрацией картины.Проект, существующий с 2018 года (тогда он проводился в Москве и Париже), впервые охватит российские регионы. В день рождения Рудольфа Нуреева, 17 марта, премьера "Венеция, Карнавал, Любовь" состоится в Уфе. Презентация в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет в стиле венецианского карнавала — дресс-код вечера предполагает маски и стилизованные костюмы. В Уфе артист вырос и сделал первые шаги в балете.С 23 марта культурный проект продолжится в Казани, на родине его матери, с которой его связывало и творческое сотрудничество.Кроме "Венеция, Карнавал, Любовь" будут показаны и другие картины о Нурееве или с его участием в качестве актера.ВизитХудожественная короткометражка "Визит" башкирского режиссера Булата Юсупова рассказывает одну из десятков удивительных историй из жизни Рудольфа Нуреева. В 1977 году, узнав о болезни матери, "изменник родины" находит возможность передать ей весточку через королеву Иордании Дину Абдель Хамид. Она отправляется в Уфу с официальным визитом, реальной причиной которого была просьба именитого танцора.После бегства Нуреева в Париж, его родным, оставшимся в СССР, действительно, пришлось нелегко: сестру понизили в должности, родителей арестовали и допрашивали. Спустя десять лет, в 1987 году, когда Нурееву все-таки разрешили приехать в Уфу, чтобы проститься с больной матерью, она не узнала его. Для Руди это стало большим потрясением.Остров НурееваСейчас организаторы презентуют две новые картины, премьеры которых запланированы на 2023 год (85 лет со дня рождения артиста). Это фильмы "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" и "Рудольф Нуреев: последний танец". Автор сценария и режиссер Татьяна Малова уже снимала документальное кино о великом танцоре. Фильм "Мятежный демон", показанный на первом фестивале, снова в программе "Нуреевских сезонов".За годы работы над этими фильмами съемочной группе удалось получить десятки эксклюзивных интервью с современниками Нуреева, многих из которых уже нет в живых, и узнать много нового об артисте. Так, француженка Жанин Ренге, организатор гастролей русского театра в Париже в 1961 году, рассказала, что история с побегом была слишком романтизирована и драматизирована западной прессой. По ее словам, танцор без труда вышел из аэропорта ("Рудольф Нуреев. Мятежный демон", 2012). Импресарио артиста Луиджи Пиньотти уверял, что звездой балета интересовалась не только советская, но и американская разведка ("Рудольф Нуреев. Нездешний остров", 2022).В работе над фильмами "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" и "Рудольф Нуреев: последний танец" Татьяна Малова обращается к итальянскому и венгерскому периодам жизни и творчества артиста. Так, место действия первой картины — архипелаг Ли Галли, который Нуреев купил в надежде поправить там здоровье. Пребывание на "острове Нуреева", как его теперь называют, стоит баснословных денег: сегодня здесь элитный курорт (это Амальфийское побережье Италии). Благодаря усилиям продюсера Альфии Чеботаревой там удалось провести съемки даже в период пандемии.Кроме фильмов, в рамках фестиваля пройдут балетные мастер-классы для учащихся хореографических училищ и молодых артистов театров, презентации книг о Нурееве, творческие встречи с его коллегами и друзьями, среди которых итальянский скульптор, художник и ювелир Лиза Сотилис. Вход на все мероприятия свободный.

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приветствие режиссера Марио Ланфранки гостям Международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" Приветствие режиссера Марио Ланфранки гостям Международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" 2022-03-10T09:14 true PT2M15S

Трейлер фильма "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" Трейлер фильма "Рудольф Нуреев. Нездешний остров". 2022-03-10T09:14 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

рудольф нуреев, венеция, россия, италия, выставки, звезды, знаменитости, кино, балет