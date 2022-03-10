https://ria.ru/20220310/nureev-1777302851.html
В Москве открывается международный фестиваль "Нуреевские сезоны"
В Москве открывается международный фестиваль "Нуреевские сезоны" - РИА Новости, 10.03.2022
В Москве открывается международный фестиваль "Нуреевские сезоны"
Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" вновь собирает поклонников творчества легендарного артиста. На этот раз он пройдет в трех городах, Москве,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:14
2022-03-10T09:14
2022-03-10T16:46
культура
рудольф нуреев
венеция
россия
италия
выставки
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" вновь собирает поклонников творчества легендарного артиста. На этот раз он пройдет в трех городах, Москве, Уфе и Казани, с 10 по 27 марта. Драматическая судьба выдающего танцора и хореографа, который ради мировой славы покинул Родину и близких, по-прежнему интригует зрителей и вдохновляет режиссеров. О том, чем удивит нынешний фестиваль, который открывается в Татарском культурном центре в столице, — в материале РИА новости.Венеция, Карнавал, ЛюбовьПожалуй, главная интрига новых "Нуреевский сезонов" — ретро-премьера фильма итальянского режиссера Марио Ланфранки "Венеция, Карнавал, Любовь". Картина никогда не показывалась в России. Снятая в 1982-м, она была затеряна в киноархивах и считалась утраченной навсегда, ее нет даже в фильмографии артиста. Звезда сцены дебютировал как киноактер в 1976 году, и эта роль стала последней в его жизни. Нуреев постоянно искал пути для творческого роста: с середины 70-х, состоявшись в классическом танце, он обращается к стилю модерн, пробует себя в роли режиссера. В 80-х руководил балетной труппой Парижской оперы, в конце жизни занимался дирижированием.В фильме "Венеция, Карнавал, Любовь" Нуреев предстает в роли молодого профессора. Во время экскурсии по городу он замечает юную девушку-гида, воплощенную прима-балериной Италии Карлой Фраччи. Любовные отношения в исполнении звезд мирового балета смотрятся особенно восхитительно на фоне естественных декораций Венецианского карнавала. Во время фестиваля также пройдет выставка фотографий со съемочной площадки. Известный документалист, уроженец Венеции, Грациано Аричи по счастливой случайности оказался в родном городе как раз во время работы Марио Ланфранки над фильмом. Фото, которые раньше не демонстрировались в России, первыми увидят гости открытия "Нуреевских сезонов" — в четверг вечером в Татарском культурном центре. С 17 марта выставка пройдет в Уфе, с 23-го — в Казани.Руководитель проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева узнала о потерянной ленте благодаря Итальянскому институту культуры в Москве, директор которого Ольга Страда связала с режиссером. Марио Ланфраки предоставил эксклюзивные права на показ и помог с реставрацией картины.Проект, существующий с 2018 года (тогда он проводился в Москве и Париже), впервые охватит российские регионы. В день рождения Рудольфа Нуреева, 17 марта, премьера "Венеция, Карнавал, Любовь" состоится в Уфе. Презентация в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет в стиле венецианского карнавала — дресс-код вечера предполагает маски и стилизованные костюмы. В Уфе артист вырос и сделал первые шаги в балете.С 23 марта культурный проект продолжится в Казани, на родине его матери, с которой его связывало и творческое сотрудничество.Кроме "Венеция, Карнавал, Любовь" будут показаны и другие картины о Нурееве или с его участием в качестве актера.ВизитХудожественная короткометражка "Визит" башкирского режиссера Булата Юсупова рассказывает одну из десятков удивительных историй из жизни Рудольфа Нуреева. В 1977 году, узнав о болезни матери, "изменник родины" находит возможность передать ей весточку через королеву Иордании Дину Абдель Хамид. Она отправляется в Уфу с официальным визитом, реальной причиной которого была просьба именитого танцора.После бегства Нуреева в Париж, его родным, оставшимся в СССР, действительно, пришлось нелегко: сестру понизили в должности, родителей арестовали и допрашивали. Спустя десять лет, в 1987 году, когда Нурееву все-таки разрешили приехать в Уфу, чтобы проститься с больной матерью, она не узнала его. Для Руди это стало большим потрясением.Остров НурееваСейчас организаторы презентуют две новые картины, премьеры которых запланированы на 2023 год (85 лет со дня рождения артиста). Это фильмы "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" и "Рудольф Нуреев: последний танец". Автор сценария и режиссер Татьяна Малова уже снимала документальное кино о великом танцоре. Фильм "Мятежный демон", показанный на первом фестивале, снова в программе "Нуреевских сезонов".За годы работы над этими фильмами съемочной группе удалось получить десятки эксклюзивных интервью с современниками Нуреева, многих из которых уже нет в живых, и узнать много нового об артисте. Так, француженка Жанин Ренге, организатор гастролей русского театра в Париже в 1961 году, рассказала, что история с побегом была слишком романтизирована и драматизирована западной прессой. По ее словам, танцор без труда вышел из аэропорта ("Рудольф Нуреев. Мятежный демон", 2012). Импресарио артиста Луиджи Пиньотти уверял, что звездой балета интересовалась не только советская, но и американская разведка ("Рудольф Нуреев. Нездешний остров", 2022).В работе над фильмами "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" и "Рудольф Нуреев: последний танец" Татьяна Малова обращается к итальянскому и венгерскому периодам жизни и творчества артиста. Так, место действия первой картины — архипелаг Ли Галли, который Нуреев купил в надежде поправить там здоровье. Пребывание на "острове Нуреева", как его теперь называют, стоит баснословных денег: сегодня здесь элитный курорт (это Амальфийское побережье Италии). Благодаря усилиям продюсера Альфии Чеботаревой там удалось провести съемки даже в период пандемии.Кроме фильмов, в рамках фестиваля пройдут балетные мастер-классы для учащихся хореографических училищ и молодых артистов театров, презентации книг о Нурееве, творческие встречи с его коллегами и друзьями, среди которых итальянский скульптор, художник и ювелир Лиза Сотилис. Вход на все мероприятия свободный.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Приветствие режиссера Марио Ланфранки гостям Международного культурного проекта "Нуреевские сезоны"
Приветствие режиссера Марио Ланфранки гостям Международного культурного проекта "Нуреевские сезоны"
2022-03-10T09:14
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Трейлер фильма "Рудольф Нуреев. Нездешний остров"
Трейлер фильма "Рудольф Нуреев. Нездешний остров".
2022-03-10T09:14
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РИА Новости
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рудольф нуреев, венеция, россия, италия, выставки, звезды, знаменитости, кино, балет
09:14 10.03.2022 (обновлено: 16:46 10.03.2022)
В Москве открывается международный фестиваль "Нуреевские сезоны"
В Москве открывается международный фестиваль "Нуреевские сезоны", все показы — бесплатные
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" вновь собирает поклонников творчества легендарного артиста. На этот раз он пройдет в трех городах, Москве, Уфе и Казани, с 10 по 27 марта. Драматическая судьба выдающего танцора и хореографа, который ради мировой славы покинул Родину и близких, по-прежнему интригует зрителей и вдохновляет режиссеров. О том, чем удивит нынешний фестиваль, который открывается в Татарском культурном центре в столице, — в материале РИА новости.
Венеция, Карнавал, Любовь
Пожалуй, главная интрига новых "Нуреевский сезонов" — ретро-премьера фильма итальянского режиссера Марио Ланфранки "Венеция, Карнавал, Любовь". Картина никогда не показывалась в России. Снятая в 1982-м, она была затеряна в киноархивах и считалась утраченной навсегда, ее нет даже в фильмографии артиста. Звезда сцены дебютировал как киноактер в 1976 году, и эта роль стала последней в его жизни. Нуреев постоянно искал пути для творческого роста: с середины 70-х, состоявшись в классическом танце, он обращается к стилю модерн, пробует себя в роли режиссера. В 80-х руководил балетной труппой Парижской оперы, в конце жизни занимался дирижированием.
В фильме "Венеция, Карнавал, Любовь" Нуреев предстает в роли молодого профессора. Во время экскурсии по городу он замечает юную девушку-гида, воплощенную прима-балериной Италии Карлой Фраччи. Любовные отношения в исполнении звезд мирового балета смотрятся особенно восхитительно на фоне естественных декораций Венецианского карнавала.
Во время фестиваля также пройдет выставка фотографий со съемочной площадки. Известный документалист, уроженец Венеции, Грациано Аричи по счастливой случайности оказался в родном городе как раз во время работы Марио Ланфранки над фильмом. Фото, которые раньше не демонстрировались в России, первыми увидят гости открытия "Нуреевских сезонов" — в четверг вечером в Татарском культурном центре. С 17 марта выставка пройдет в Уфе, с 23-го — в Казани.
Руководитель проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева узнала о потерянной ленте благодаря Итальянскому институту культуры в Москве, директор которого Ольга Страда связала с режиссером. Марио Ланфраки предоставил эксклюзивные права на показ и помог с реставрацией картины.
"Куда бы мы ни обращались, это имя везде открывало двери: в Мариинке, Гранд-опера, Ла Скала, Римском оперном театре, во всех странах, — делится Альфия Чеботарева. — Нуреев доказал, что таланту покоряется все и границ культура не имеет, тем более такая высокая, как балет. Для нашего проекта не существует границ. С этой программой нас ждут во всех странах".
Проект, существующий с 2018 года (тогда он проводился в Москве и Париже), впервые охватит российские регионы. В день рождения Рудольфа Нуреева, 17 марта, премьера "Венеция, Карнавал, Любовь" состоится в Уфе. Презентация в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет в стиле венецианского карнавала — дресс-код вечера предполагает маски и стилизованные костюмы. В Уфе артист вырос и сделал первые шаги в балете.
С 23 марта культурный проект продолжится в Казани, на родине его матери, с которой его связывало и творческое сотрудничество.
Кроме "Венеция, Карнавал, Любовь" будут показаны и другие картины о Нурееве или с его участием в качестве актера.
Визит
Художественная короткометражка "Визит" башкирского режиссера Булата Юсупова рассказывает одну из десятков удивительных историй из жизни Рудольфа Нуреева. В 1977 году, узнав о болезни матери, "изменник родины" находит возможность передать ей весточку через королеву Иордании Дину Абдель Хамид. Она отправляется в Уфу с официальным визитом, реальной причиной которого была просьба именитого танцора.
"История Рудольфа Нуреева, который уезжает из России и оставляет свою семью в заложниках, противоречива, — считает Булат Юсупов. — Непонятно, насколько оправдана цена, которую заплатил художник за свое признание, потому что его близкие сильно пострадали. Меня удивила фанатичная преданность своей профессии, ради которой он был готов все крушить и разрывать. Я бы, например, на такое не решился".
После бегства Нуреева в Париж, его родным, оставшимся в СССР, действительно, пришлось нелегко: сестру понизили в должности, родителей арестовали и допрашивали. Спустя десять лет, в 1987 году, когда Нурееву все-таки разрешили приехать в Уфу, чтобы проститься с больной матерью, она не узнала его. Для Руди это стало большим потрясением.
"Мне было интересно рассказать именно о матери, которая воспитала и сделала его, — делится режиссер. — Она давала ему развиваться в это голодное время — довоенное, послевоенное, оберегала его и дала ему мечту. Мне показалось, это главный человек в судьбе Рудольфа Нуреева".
Остров Нуреева
Сейчас организаторы презентуют две новые картины, премьеры которых запланированы на 2023 год (85 лет со дня рождения артиста). Это фильмы "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" и "Рудольф Нуреев: последний танец". Автор сценария и режиссер Татьяна Малова уже снимала документальное кино о великом танцоре. Фильм "Мятежный демон", показанный на первом фестивале, снова в программе "Нуреевских сезонов".
"Его жизнь — это авантюрный роман! — делится впечатлениями Татьяна Малова. — Драматургия заложена в самой судьбе, это что-то невероятное! Много мистики, которая сопровождала его всю жизнь, — например, число 17: в этот день он родился, поступил в Вагановское училище, остался за границей. Оно было определяющим в его судьбе, и он об этом знал".
За годы работы над этими фильмами съемочной группе удалось получить десятки эксклюзивных интервью с современниками Нуреева, многих из которых уже нет в живых, и узнать много нового об артисте. Так, француженка Жанин Ренге, организатор гастролей русского театра в Париже в 1961 году, рассказала, что история с побегом была слишком романтизирована и драматизирована западной прессой. По ее словам, танцор без труда вышел из аэропорта ("Рудольф Нуреев. Мятежный демон", 2012).
Импресарио артиста Луиджи Пиньотти уверял, что звездой балета интересовалась не только советская, но и американская разведка ("Рудольф Нуреев. Нездешний остров", 2022).
В работе над фильмами "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" и "Рудольф Нуреев: последний танец" Татьяна Малова обращается к итальянскому и венгерскому периодам жизни и творчества артиста. Так, место действия первой картины — архипелаг Ли Галли, который Нуреев купил в надежде поправить там здоровье.
Пребывание на "острове Нуреева", как его теперь называют, стоит баснословных денег: сегодня здесь элитный курорт (это Амальфийское побережье Италии). Благодаря усилиям продюсера Альфии Чеботаревой там удалось провести съемки даже в период пандемии.
"Это было чудесно и необыкновенно! — вспоминает Татьяна Малова. — Я представила, как он, больной, приехал на этот остров. Зная, что скоро умрет, Нуреев прощается с этим миром, с этой красотой, вспоминает, наверное, лучшие моменты своей жизни, друзей и, возможно, надеется на чудо. И все это, с одной стороны, безумно красиво, а с другой — безумно грустно. На этом я драматургию и выстраивала: на ностальгии, воспоминаниях, встречах с неординарными людьми его жизни".
Кроме фильмов, в рамках фестиваля пройдут балетные мастер-классы для учащихся хореографических училищ и молодых артистов театров, презентации книг о Нурееве, творческие встречи с его коллегами и друзьями, среди которых итальянский скульптор, художник и ювелир Лиза Сотилис. Вход на все мероприятия свободный.