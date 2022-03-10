https://ria.ru/20220310/nuland-1777550863.html

Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила участие США в биопрограммах Киева

Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила участие США в биопрограммах Киева - РИА Новости, 10.03.2022

Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила участие США в биопрограммах Киева

Слова госсекретаря США Виктории Нуланд о наличии на Украине биообъектов для исследования биобезопасности Минобороны РФ трактует как косвенное подтверждение... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:48

2022-03-10T16:48

2022-03-10T19:46

в мире

виктория нуланд

сша

министерство обороны сша

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Слова госсекретаря США Виктории Нуланд о наличии на Украине биообъектов для исследования биобезопасности Минобороны РФ трактует как косвенное подтверждение участия Пентагона в военно-биологических программах на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."По сути, своим высказыванием Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей", - сообщил Кириллов.Кириллов напомнил, что Нуланд выразила обеспокоенность возможностью перехода этих биолабораторий и находящихся там материалов под контроль российских Вооруженных Сил. По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство во Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, виктория нуланд, сша, министерство обороны сша, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)