https://ria.ru/20220310/nuland-1777550863.html
Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила участие США в биопрограммах Киева
Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила участие США в биопрограммах Киева - РИА Новости, 10.03.2022
Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила участие США в биопрограммах Киева
Слова госсекретаря США Виктории Нуланд о наличии на Украине биообъектов для исследования биобезопасности Минобороны РФ трактует как косвенное подтверждение... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:48
2022-03-10T16:48
2022-03-10T19:46
в мире
виктория нуланд
сша
министерство обороны сша
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Слова госсекретаря США Виктории Нуланд о наличии на Украине биообъектов для исследования биобезопасности Минобороны РФ трактует как косвенное подтверждение участия Пентагона в военно-биологических программах на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."По сути, своим высказыванием Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей", - сообщил Кириллов.Кириллов напомнил, что Нуланд выразила обеспокоенность возможностью перехода этих биолабораторий и находящихся там материалов под контроль российских Вооруженных Сил. По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство во Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши.
https://ria.ru/20220310/issledovaniya-1777510696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктория нуланд, сша, министерство обороны сша, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:48 10.03.2022 (обновлено: 19:46 10.03.2022)
Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила участие США в биопрограммах Киева
Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила участие США в военно-биологической программе Киева