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Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию, сообщило СМИ
Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию, сообщило СМИ - РИА Новости, 10.03.2022
Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию, сообщило СМИ
Японский производитель видеоигр компания Nintendo Co заявил о временной остановке поставок продукции в Россию, включая игровые консоли Nintendo Switch и... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T05:17
2022-03-10T05:17
в мире
технологии
владимир путин
nintendo
россия
токио
санкции в отношении россии
япония
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ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Японский производитель видеоигр компания Nintendo Co заявил о временной остановке поставок продукции в Россию, включая игровые консоли Nintendo Switch и программное обеспечение пишет издание Nikkei.Отмечается, что работа онлайн-магазина Nintendo была приостановлена еще 4 марта, после того как отвечающий за денежные переводы оператор перестал проводить транзакции в рублях. В настоящее время данных о сроках возможного возобновления работы и поставок нет.Ранее видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) объявила о приостановке поставок в Россию и работу PlayStation Store.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, технологии, владимир путин, nintendo , россия, токио, санкции в отношении россии, япония
05:17 10.03.2022
 
Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию, сообщило СМИ

Nikkei: компания Nintendo вслед за Sony приостанавливает поставки видеоигр в Россию

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Японский производитель видеоигр компания Nintendo Co заявил о временной остановке поставок продукции в Россию, включая игровые консоли Nintendo Switch и программное обеспечение пишет издание Nikkei.

"(Поставки приостанавливаются) в связи с продолжающимися сбоями в логистике, а также невозможностью организовать способы оплаты", — приводит издание слова представителей компании.

Отмечается, что работа онлайн-магазина Nintendo была приостановлена еще 4 марта, после того как отвечающий за денежные переводы оператор перестал проводить транзакции в рублях. В настоящее время данных о сроках возможного возобновления работы и поставок нет.
Ранее видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) объявила о приостановке поставок в Россию и работу PlayStation Store.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреТехнологииВладимир ПутинNintendoРоссияТокиоСанкции в отношении РоссииЯпония
 
 
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