https://ria.ru/20220310/nintendo-1777392775.html

Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию, сообщило СМИ

Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию, сообщило СМИ - РИА Новости, 10.03.2022

Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию, сообщило СМИ

Японский производитель видеоигр компания Nintendo Co заявил о временной остановке поставок продукции в Россию, включая игровые консоли Nintendo Switch и... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T05:17

2022-03-10T05:17

2022-03-10T05:17

в мире

технологии

владимир путин

nintendo

россия

токио

санкции в отношении россии

япония

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ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Японский производитель видеоигр компания Nintendo Co заявил о временной остановке поставок продукции в Россию, включая игровые консоли Nintendo Switch и программное обеспечение пишет издание Nikkei.Отмечается, что работа онлайн-магазина Nintendo была приостановлена еще 4 марта, после того как отвечающий за денежные переводы оператор перестал проводить транзакции в рублях. В настоящее время данных о сроках возможного возобновления работы и поставок нет.Ранее видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) объявила о приостановке поставок в Россию и работу PlayStation Store.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, технологии, владимир путин, nintendo , россия, токио, санкции в отношении россии, япония