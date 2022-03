https://ria.ru/20220310/neytralitet-1777452482.html

"Think about it!" Американцы попросили Зеленского согласиться на нейтралитет Украины

2022-03-10T13:12

2022-03-10T13:12

2022-03-10T18:24

в мире

сша

владимир зеленский

украина

россия

нато

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Читатели Sky News выступили против введения бесполетной зоны над Украиной.Поводом для обсуждения стало последнее интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он вновь обратился к лидерам стран — членов НАТО с просьбой закрыть небо.По мнению большинства комментаторов, люди не понимают, какие последствия грозят всему миру, в случае если альянс примет такое решение."Погибнут миллионы, если НАТО закроет небо", — добавил Sokrates Asks."Я понимаю его чувства, однако где эксперты-стратеги, которые должны были уже предложить ему другие варианты разрешения этого конфликта?" — задался вопросом midDeepBlueSea.Многие читатели призвали Владимира Зеленского согласиться на нейтральный статус Украины."Нравится вам это или нет, но именно мирные переговоры должны помочь урегулировать этот кризис", — считает Sipowitz."Согласитесь на нейтралитет ради своего народа", — подчеркнул Tubby."Нет причин сопротивляться, если вы не можете противостоять этому. Не стоило рассчитывать на западные страны. Подумайте об этом, господин президент", — заключил Brother Omoso.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

сша

украина

россия

2022

