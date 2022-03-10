https://ria.ru/20220310/neft-1777545708.html

Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор

Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор - РИА Новости, 10.03.2022

Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор

Россия видит хорошие возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:04

2022-03-10T19:04

2022-03-10T19:41

экономика

александр новак

индия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия видит хорошие возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.В четверг состоялся телефонный разговор Новака с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного строительства Индии Хардипом Сингхом Пури. В центре внимания было сотрудничество стран в сфере ТЭК и образования."Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию приблизился к 1 миллиарду долларов, имеются хорошие возможности для увеличения этого показателя", - приведены слова вице-премьера в сообщении правительства."Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии", – сообщил Новак.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Новак при этом отмечал, что Россия готова к отказу Запада от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить эти поставки.

https://ria.ru/20220307/neft-1777093932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр новак, индия, россия, цены на нефть, нефть, природный газ, в мире