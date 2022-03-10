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Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор
Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор - РИА Новости, 10.03.2022
Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор
Россия видит хорошие возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:04
2022-03-10T19:41
экономика
александр новак
индия
россия
цены на нефть
нефть
природный газ
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия видит хорошие возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.В четверг состоялся телефонный разговор Новака с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного строительства Индии Хардипом Сингхом Пури. В центре внимания было сотрудничество стран в сфере ТЭК и образования."Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию приблизился к 1 миллиарду долларов, имеются хорошие возможности для увеличения этого показателя", - приведены слова вице-премьера в сообщении правительства."Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии", – сообщил Новак.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Новак при этом отмечал, что Россия готова к отказу Запада от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить эти поставки.
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экономика, александр новак, индия, россия, цены на нефть, нефть, природный газ, в мире
19:04 10.03.2022 (обновлено: 19:41 10.03.2022)
 
Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор

Вице-премьер Новак: Россия видит хорошие возможности для увеличения экспорта нефти в Индию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Александр Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Александр Новак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия видит хорошие возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
В четверг состоялся телефонный разговор Новака с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного строительства Индии Хардипом Сингхом Пури. В центре внимания было сотрудничество стран в сфере ТЭК и образования.
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"Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию приблизился к 1 миллиарду долларов, имеются хорошие возможности для увеличения этого показателя", - приведены слова вице-премьера в сообщении правительства.
"Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии", – сообщил Новак.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Новак при этом отмечал, что Россия готова к отказу Запада от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить эти поставки.
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