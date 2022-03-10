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Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор
Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор - РИА Новости, 10.03.2022
Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор
Россия видит хорошие возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:04
2022-03-10T19:04
2022-03-10T19:41
экономика
александр новак
индия
россия
цены на нефть
нефть
природный газ
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия видит хорошие возможности для увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Индию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.В четверг состоялся телефонный разговор Новака с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного строительства Индии Хардипом Сингхом Пури. В центре внимания было сотрудничество стран в сфере ТЭК и образования."Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию приблизился к 1 миллиарду долларов, имеются хорошие возможности для увеличения этого показателя", - приведены слова вице-премьера в сообщении правительства."Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии", – сообщил Новак.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Новак при этом отмечал, что Россия готова к отказу Запада от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить эти поставки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, александр новак, индия, россия, цены на нефть, нефть, природный газ, в мире
19:04 10.03.2022 (обновлено: 19:41 10.03.2022)
Новак обсудил с министром нефти Индии инвестиции в нефтегазовый сектор
Вице-премьер Новак: Россия видит хорошие возможности для увеличения экспорта нефти в Индию