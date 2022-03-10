https://ria.ru/20220310/neft-1777460062.html
Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров
Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров
Москва оставляет вопрос поставок нефти и газа на усмотрение Запада, при этом российская сторона никогда не использовала сферу энергетики в качестве оружия,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:40
2022-03-10T13:40
2022-03-10T13:51
россия
нефть
природный газ
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
сша
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Москва оставляет вопрос поставок нефти и газа на усмотрение Запада, при этом российская сторона никогда не использовала сферу энергетики в качестве оружия, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы оставляем это все на усмотрение и на совесть наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие вопреки тому, что они регулярно вменяют нам в качестве вины", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как Москва оценивает то, что США решили ограничить импорт российской нефти и как РФ будет на это реагировать.
https://ria.ru/20220310/neft-1777460503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нефть, природный газ, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, сша
13:40 10.03.2022 (обновлено: 13:51 10.03.2022)
Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие