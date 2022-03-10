https://ria.ru/20220310/neft-1777460062.html

Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров

Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022

Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров

Москва оставляет вопрос поставок нефти и газа на усмотрение Запада, при этом российская сторона никогда не использовала сферу энергетики в качестве оружия,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:40

2022-03-10T13:40

2022-03-10T13:51

россия

нефть

природный газ

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

сша

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Москва оставляет вопрос поставок нефти и газа на усмотрение Запада, при этом российская сторона никогда не использовала сферу энергетики в качестве оружия, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы оставляем это все на усмотрение и на совесть наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие вопреки тому, что они регулярно вменяют нам в качестве вины", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как Москва оценивает то, что США решили ограничить импорт российской нефти и как РФ будет на это реагировать.

https://ria.ru/20220310/neft-1777460503.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нефть, природный газ, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, сша