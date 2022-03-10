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Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров
Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров
Москва оставляет вопрос поставок нефти и газа на усмотрение Запада, при этом российская сторона никогда не использовала сферу энергетики в качестве оружия,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:40
2022-03-10T13:51
россия
нефть
природный газ
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
сша
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Москва оставляет вопрос поставок нефти и газа на усмотрение Запада, при этом российская сторона никогда не использовала сферу энергетики в качестве оружия, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы оставляем это все на усмотрение и на совесть наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие вопреки тому, что они регулярно вменяют нам в качестве вины", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как Москва оценивает то, что США решили ограничить импорт российской нефти и как РФ будет на это реагировать.
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россия, нефть, природный газ, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, сша
13:40 10.03.2022 (обновлено: 13:51 10.03.2022)
 
Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Москва оставляет вопрос поставок нефти и газа на усмотрение Запада, при этом российская сторона никогда не использовала сферу энергетики в качестве оружия, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы оставляем это все на усмотрение и на совесть наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие вопреки тому, что они регулярно вменяют нам в качестве вины", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как Москва оценивает то, что США решили ограничить импорт российской нефти и как РФ будет на это реагировать.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 13:42
Россия не будет уговаривать Европу купить нефть и газ, предупредил Лавров
 
РоссияНефтьПриродный газВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭкономикаСША
 
 
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