https://ria.ru/20220310/neft-1777428216.html

В США представят законопроект о запрете импорта нефти из Ирана и Венесуэлы

В США представят законопроект о запрете импорта нефти из Ирана и Венесуэлы - РИА Новости, 10.03.2022

В США представят законопроект о запрете импорта нефти из Ирана и Венесуэлы

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио разработал законопроект о запрете импорта нефти в США из Венесуэлы и Ирана, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:28

2022-03-10T11:28

2022-03-10T11:28

цены на нефть

джо байден

дональд трамп

марко рубио

венесуэла

флорида

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сенатор от штата Флорида Марко Рубио разработал законопроект о запрете импорта нефти в США из Венесуэлы и Ирана, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на политика."Будущий импорт нефти в США из Венесуэлы и Ирана будет запрещен в соответствии с законопроектом, который будет представлен на этой неделе сенатором Марко Рубио, республиканцем от штата Флорида и членом Комитета по международным отношениям", - пишет агентство.Как сообщает Блумберг, этот шаг ставит целью предотвратить любые потенциальные попытки администрации президента США Джо Байдена обратиться к Венесуэле или Ирану за помощью в борьбе c ростом цен на нефть, вызванным военной операцией на Украине и запретом США на импорт нефти из России.Байден объявил во вторник, что США прекратят импортировать российскую нефть и газ. Но представители администрации принимают участие в переговорах с мировыми державами в Вене о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года, от которой экс-президент Дональд Трамп отказался в 2018 году. Если сделка будет достигнута, она может привести к росту добычи нефти в Иране и ее поставок на мировой рынок.Кроме того, представители администрации США уже также провели ряд встреч в Венесуэле, на которых обсуждался вопрос исключения из американских санкций, которые позволят Каракасу вновь свободно продавать нефть, сообщает агентство со ссылкой на свои источники."Законопроект Рубио позволит предотвратить такую возможность, запретив импорт сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из Ирана и Венесуэлы из соображений национальной безопасности, ссылаясь на их поддержку "иностранных террористических организаций" в действующих конфликтах и незаконной деятельности", - сообщается в материале.

https://ria.ru/20220309/plan-1777296094.html

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флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, джо байден, дональд трамп, марко рубио, венесуэла, флорида, сша, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии