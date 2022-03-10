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Гана призвала Россию и Украину решить разногласия на благо нефтяного рынка
Гана призвала Россию и Украину решить разногласия на благо нефтяного рынка - РИА Новости, 10.03.2022
Гана призвала Россию и Украину решить разногласия на благо нефтяного рынка
Гана видит причину текущего кризиса в глобальном нефтяном рынке энергоносителей в конфликте России и Украины и призывает стороны урегулировать разногласия на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T03:24
2022-03-10T03:24
владимир путин
россия
киев
гана
вооруженные силы рф
оон
в мире
украина
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ХЬЮСТОН (США), 10 мар — РИА Новости. Гана видит причину текущего кризиса в глобальном нефтяном рынке энергоносителей в конфликте России и Украины и призывает стороны урегулировать разногласия на благо отрасли, заявил РИА Новости министр энергетики африканской страны Мэттью Опоку Премпе.Говоря о развитии двухстороннего сотрудничества РФ и Ганы в сфере энергетики, министр упомянул, что российские компании уже инвестируют в добычу углеводородов в его стране."Если эти компании также решат поучаствовать в создании инфраструктуры Ганы для поставок — мы говорим не только о газе, но и воды — мы будем приветствовать их инвестиции", — отметил Премпе.По его словам, Россия "годами поддерживала индустриализацию Ганы". "В действительности, первой нефть в Гане нашла именно компания РФ. Поэтому, они являются частью этого процесса", — резюмировал министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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владимир путин, россия, киев, гана, вооруженные силы рф, оон, в мире, украина, нефть, мэттью опоку премпе
03:24 10.03.2022
 
Гана призвала Россию и Украину решить разногласия на благо нефтяного рынка

Глава минэнерго Ганы Премпе призвал Россию и Украину решить разногласия ради ранка нефти

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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ХЬЮСТОН (США), 10 мар — РИА Новости. Гана видит причину текущего кризиса в глобальном нефтяном рынке энергоносителей в конфликте России и Украины и призывает стороны урегулировать разногласия на благо отрасли, заявил РИА Новости министр энергетики африканской страны Мэттью Опоку Премпе.

"Я хотел бы иметь прогноз по поводу того, когда закончится волатильность на нефтяном рынке, но нынешний глобальный нефтяной кризис спровоцирован лишь недостатком взаимопонимания между Россией и Украиной. Очевидно, что помимо этого ничего не изменилось — все дело в этом кризисе. Поэтому, мы надеемся, что сторонам удастся найти решение чтобы дать нам мир, который позволит нам выполнять свою работу", — сказал Премпе на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Говоря о развитии двухстороннего сотрудничества РФ и Ганы в сфере энергетики, министр упомянул, что российские компании уже инвестируют в добычу углеводородов в его стране.
"Если эти компании также решат поучаствовать в создании инфраструктуры Ганы для поставок — мы говорим не только о газе, но и воды — мы будем приветствовать их инвестиции", — отметил Премпе.
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По его словам, Россия "годами поддерживала индустриализацию Ганы". "В действительности, первой нефть в Гане нашла именно компания РФ. Поэтому, они являются частью этого процесса", — резюмировал министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.
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Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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