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Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель
Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель - РИА Новости, 10.03.2022
Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель
Если нефть будет стоить 300 долларов за баррель, в мировой экономике начнется массовый коллапс. Уже сейчас мы наблюдаем его признаки в виде роста инфляции и... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:15
2022-03-10T01:15
экономика
цены на нефть
михаил коган
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Если нефть будет стоить 300 долларов за баррель, в мировой экономике начнется массовый коллапс. Уже сейчас мы наблюдаем его признаки в виде роста инфляции и взятого многими экономиками мира курса на стагфляцию, следом за которой возможна рецессия, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его словам, подобные цены являются непосильными для 99 процентов стран. Они, таким образом, сократят или вовсе прекратят закупки нефти. Отказ от российской нефти, который мы уже наблюдаем на рынке, может стать триггером для полноценного запуска или ускорения цепочки "стагфляция-рецессия-депрессия", полагает Коган.
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экономика, цены на нефть, михаил коган, россия
01:15 10.03.2022
 
Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель

Аналитик Коган: при нефти по 300 долларов за баррель возможен коллапс мировой экономики

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Если нефть будет стоить 300 долларов за баррель, в мировой экономике начнется массовый коллапс. Уже сейчас мы наблюдаем его признаки в виде роста инфляции и взятого многими экономиками мира курса на стагфляцию, следом за которой возможна рецессия, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"От таких цен пострадают абсолютно все секторы экономики, в том числе и нефтяная промышленность", — добавил эксперт.

По его словам, подобные цены являются непосильными для 99 процентов стран. Они, таким образом, сократят или вовсе прекратят закупки нефти. Отказ от российской нефти, который мы уже наблюдаем на рынке, может стать триггером для полноценного запуска или ускорения цепочки "стагфляция-рецессия-депрессия", полагает Коган.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Аналитики предсказали подъем цен на нефть до 240 долларов за баррель к лету
 
ЭкономикаЦены на нефтьМихаил КоганРоссия
 
 
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