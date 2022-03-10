https://ria.ru/20220310/neft-1777383270.html
Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель
Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель - РИА Новости, 10.03.2022
Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель
Если нефть будет стоить 300 долларов за баррель, в мировой экономике начнется массовый коллапс. Уже сейчас мы наблюдаем его признаки в виде роста инфляции и... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:15
2022-03-10T01:15
2022-03-10T01:15
экономика
цены на нефть
михаил коган
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Если нефть будет стоить 300 долларов за баррель, в мировой экономике начнется массовый коллапс. Уже сейчас мы наблюдаем его признаки в виде роста инфляции и взятого многими экономиками мира курса на стагфляцию, следом за которой возможна рецессия, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его словам, подобные цены являются непосильными для 99 процентов стран. Они, таким образом, сократят или вовсе прекратят закупки нефти. Отказ от российской нефти, который мы уже наблюдаем на рынке, может стать триггером для полноценного запуска или ускорения цепочки "стагфляция-рецессия-депрессия", полагает Коган.
https://ria.ru/20220309/neft-1777307014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, михаил коган, россия
Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель
Аналитик Коган: при нефти по 300 долларов за баррель возможен коллапс мировой экономики