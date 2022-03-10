https://ria.ru/20220310/neft-1777383270.html

Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель

Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель - РИА Новости, 10.03.2022

Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель

Если нефть будет стоить 300 долларов за баррель, в мировой экономике начнется массовый коллапс. Уже сейчас мы наблюдаем его признаки в виде роста инфляции и... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T01:15

2022-03-10T01:15

2022-03-10T01:15

экономика

цены на нефть

михаил коган

россия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Если нефть будет стоить 300 долларов за баррель, в мировой экономике начнется массовый коллапс. Уже сейчас мы наблюдаем его признаки в виде роста инфляции и взятого многими экономиками мира курса на стагфляцию, следом за которой возможна рецессия, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его словам, подобные цены являются непосильными для 99 процентов стран. Они, таким образом, сократят или вовсе прекратят закупки нефти. Отказ от российской нефти, который мы уже наблюдаем на рынке, может стать триггером для полноценного запуска или ускорения цепочки "стагфляция-рецессия-депрессия", полагает Коган.

https://ria.ru/20220309/neft-1777307014.html

россия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, цены на нефть, михаил коган, россия