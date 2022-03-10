https://ria.ru/20220310/nato-1777474029.html

В Европу прибывают военные и техника НАТО, заявили в Минске

В Европу прибывают военные и техника НАТО, заявили в Минске - РИА Новости, 10.03.2022

В Европу прибывают военные и техника НАТО, заявили в Минске

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил в четверг, что НАТО усиливает восточный фланг, в Европу прибывают дополнительные военные и техника. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:25

2022-03-10T14:25

2022-03-10T14:25

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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил в четверг, что НАТО усиливает восточный фланг, в Европу прибывают дополнительные военные и техника."Мы отслеживаем все мероприятия, которые происходят на западных границах, слышим заявления от ряда политиков. Видим, как идет усиление якобы восточного фланга НАТО: уже, по нашим оценкам, более 10 тысяч человек (военных – ред.) прибыло в страны Запада, (плюс) то, что у них было в рамках выполнения задач по "Атлантической решимости" и усиленного передового присутствия – 12 тысяч. Звучат просьбы и перспективы развертывания дополнительных батальонов вблизи наших границ, где уже находится один из американских батальонов в Литве", - сказал Хренин по итогам совещания у главы государства. Видеокомментарий министра распространило агентство Sputnik Беларусь.Он отметил, что Минск видит усиление авиационной группировки, также у западных границ республики ведется разведка с применением средств авиации, прибывают эсминцы с ракетным оружием на Балтику.Глава минобороны уточнил, что более 80 самолетов прибыло из континентальной части Америки, непосредственно в Польше уже находятся 156 боевых самолетов, из них более 30 – американские, которые ежедневно осуществляют полеты, причем полеты проходят и недалеко от белорусской госграницы.Касаясь эсминцев в Балтийском море, он подчеркнул, что они вооружены ракетами с дальностью поражения до 1600 километров. "Практически вся Беларусь попадает в эту зону поражения, поэтому это нас не может не беспокоить", - констатировал министр."Мы несем дежурство в усиленном режиме, наши силы немедленного реагирования находятся в готовности к выполнению задач по предназначению", - подчеркнул Хренин.Он также рассказал, что пять батальонных тактических групп выполняют задачи по прикрытию южных границ. "Больше всего беспокоят те наемники, которые сегодня заходят на территорию Украины. Причем бесконтрольно. Какие они будут выполнять задачи и что будут делать? Их движение - в направлении Чернобыльской атомной станции. Это не может не волновать. Исходя из этого, мы принимаем все меры", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220310/benzin-1777364710.html

https://ria.ru/20220309/nato-1777359507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, космос - риа наука, белоруссия, сша, минск, нато, признание днр и лнр в россии