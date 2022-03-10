В Европу прибывают военные и техника НАТО, заявили в Минске
Минобороны Белоруссии: НАТО усиливает восточный фланг, в Европу прибыли военные и техника
Американские военные с флагом НАТО
МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил в четверг, что НАТО усиливает восточный фланг, в Европу прибывают дополнительные военные и техника.
"Мы отслеживаем все мероприятия, которые происходят на западных границах, слышим заявления от ряда политиков. Видим, как идет усиление якобы восточного фланга НАТО: уже, по нашим оценкам, более 10 тысяч человек (военных – ред.) прибыло в страны Запада, (плюс) то, что у них было в рамках выполнения задач по "Атлантической решимости" и усиленного передового присутствия – 12 тысяч. Звучат просьбы и перспективы развертывания дополнительных батальонов вблизи наших границ, где уже находится один из американских батальонов в Литве", - сказал Хренин по итогам совещания у главы государства. Видеокомментарий министра распространило агентство Sputnik Беларусь.
Он отметил, что Минск видит усиление авиационной группировки, также у западных границ республики ведется разведка с применением средств авиации, прибывают эсминцы с ракетным оружием на Балтику.
Касаясь эсминцев в Балтийском море, он подчеркнул, что они вооружены ракетами с дальностью поражения до 1600 километров. "Практически вся Беларусь попадает в эту зону поражения, поэтому это нас не может не беспокоить", - констатировал министр.
"Мы несем дежурство в усиленном режиме, наши силы немедленного реагирования находятся в готовности к выполнению задач по предназначению", - подчеркнул Хренин.
Он также рассказал, что пять батальонных тактических групп выполняют задачи по прикрытию южных границ. "Больше всего беспокоят те наемники, которые сегодня заходят на территорию Украины. Причем бесконтрольно. Какие они будут выполнять задачи и что будут делать? Их движение - в направлении Чернобыльской атомной станции. Это не может не волновать. Исходя из этого, мы принимаем все меры", - подчеркнул министр.