https://ria.ru/20220310/nato-1777420007.html

В НАТО заявили, что альянс не находится в состоянии войны с Россией

В НАТО заявили, что альянс не находится в состоянии войны с Россией - РИА Новости, 10.03.2022

В НАТО заявили, что альянс не находится в состоянии войны с Россией

НАТО не воюет с Россией и хочет избежать эскалации ситуации на Украине, заявил помощник генерального секретаря альянса Камий Гран. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:53

2022-03-10T10:53

2022-03-10T11:32

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в мире

нато

признание днр и лнр в россии

владимир путин

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луганская народная республика

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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. НАТО не воюет с Россией и хочет избежать эскалации ситуации на Украине, заявил помощник генерального секретаря альянса Камий Гран."НАТО не находится в состоянии войны с Россией и хочет избежать и урегулировать риски эскалации в этом конфликте. Думаю, что нам нужно помогать украинцам везде, где возможно, но не позволить, чтобы мы были втянуты в этот конфликт", - сказал Гран в интервью французскому телеканалу BFMTV.Также он отметил, что альянс призывает Россию к прекращению боевых действий на Украине и отводу войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/nato-1777359507.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, нато, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия