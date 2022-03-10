https://ria.ru/20220310/moskva-1777486050.html
Собянин поручил заключить контракты на производство продукции для госнужд
Собянин поручил заключить контракты на производство продукции для госнужд - РИА Новости, 10.03.2022
Собянин поручил заключить контракты на производство продукции для госнужд
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил заключить долгосрочные контракты на производство в столице максимально широкой номенклатуры продукции,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:23
2022-03-10T15:23
2022-03-10T15:23
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил заключить долгосрочные контракты на производство в столице максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд.По словам Собянина, правительство Москвы располагает большим опытом привлечения инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для государственных нужд."За последние годы мы заключили многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники и детского питания. Ряд новых заводов уже введен в эксплуатацию, продукция поставляется в городские больницы и на молочные кухни. Основываясь на этом опыте, я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд", - написал мэр в своем блоге.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, сергей собянин
Собянин поручил заключить контракты на производство продукции для госнужд
Собянин поручил заключить контракты на производство в Москве продукции для госнужд
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил заключить долгосрочные контракты на производство в столице максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд.
По словам Собянина, правительство Москвы
располагает большим опытом привлечения инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для государственных нужд.
"За последние годы мы заключили многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники и детского питания. Ряд новых заводов уже введен в эксплуатацию, продукция поставляется в городские больницы и на молочные кухни. Основываясь на этом опыте, я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд", - написал мэр в своем блоге.