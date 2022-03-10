https://ria.ru/20220310/moskva-1777486050.html

Собянин поручил заключить контракты на производство продукции для госнужд

Собянин поручил заключить контракты на производство продукции для госнужд - РИА Новости, 10.03.2022

Собянин поручил заключить контракты на производство продукции для госнужд

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил заключить долгосрочные контракты на производство в столице максимально широкой номенклатуры продукции,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:23

2022-03-10T15:23

2022-03-10T15:23

экономика

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761841362_0:165:2455:1546_1920x0_80_0_0_cf3a377dcfffa6a5ea26c56e40faa435.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил заключить долгосрочные контракты на производство в столице максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд.По словам Собянина, правительство Москвы располагает большим опытом привлечения инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для государственных нужд."За последние годы мы заключили многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники и детского питания. Ряд новых заводов уже введен в эксплуатацию, продукция поставляется в городские больницы и на молочные кухни. Основываясь на этом опыте, я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд", - написал мэр в своем блоге.

https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777480608.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, москва, сергей собянин