Собянин назвал ситуацию в экономике Москвы нормальной и стабильной
Мэр Москвы Собянин: в целом ситуация в городской экономике нормальная и стабильная
Мэр Москвы Сергей Собянин
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы в последние дни активно общаемся с различными направлениями бизнеса, чтобы определить проблемные места, направления и меры поддержки для развития экономики города. В целом, ситуация нормальная и стабильная, но мы видим нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить нашу экономику. Я думаю, из этих планов ничего не получится, мы с вами за последние годы прошли ряд тяжелейших кризисов, в том числе и кризис, связанный с пандемией (коронавируса), и все эти вызовы мы вместе с вами при поддержке правительства Российской Федерации, при поддержке города преодолели. Преодолеем и сегодняшние вызовы", - сказал Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.
Мэр подчеркнул, что столичным властям и предпринимателям "необходимо как можно теснее работать, слышать друг друга, вырабатывать адекватные меры и быстро их реализовать".
"В городе создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Наметили направления деятельности этой комиссии: сохранение рабочих мест; вопросы, связанные с импортозамещением; вопросы, связанные с социальной поддержкой; и обеспечение занятости населения. Все эти направления касаются каждой из наших отраслей", - добавил он.
5 марта, 08:00Неадекватность Запада работает на Россию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.