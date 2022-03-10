https://ria.ru/20220310/moskva-1777471887.html

Собянин назвал ситуацию в экономике Москвы нормальной и стабильной

Собянин назвал ситуацию в экономике Москвы нормальной и стабильной - РИА Новости, 10.03.2022

Собянин назвал ситуацию в экономике Москвы нормальной и стабильной

Экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:17

2022-03-10T14:17

2022-03-10T14:17

экономика

россия

москва

сергей собянин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."Мы в последние дни активно общаемся с различными направлениями бизнеса, чтобы определить проблемные места, направления и меры поддержки для развития экономики города. В целом, ситуация нормальная и стабильная, но мы видим нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить нашу экономику. Я думаю, из этих планов ничего не получится, мы с вами за последние годы прошли ряд тяжелейших кризисов, в том числе и кризис, связанный с пандемией (коронавируса), и все эти вызовы мы вместе с вами при поддержке правительства Российской Федерации, при поддержке города преодолели. Преодолеем и сегодняшние вызовы", - сказал Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.Мэр подчеркнул, что столичным властям и предпринимателям "необходимо как можно теснее работать, слышать друг друга, вырабатывать адекватные меры и быстро их реализовать"."В городе создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Наметили направления деятельности этой комиссии: сохранение рабочих мест; вопросы, связанные с импортозамещением; вопросы, связанные с социальной поддержкой; и обеспечение занятости населения. Все эти направления касаются каждой из наших отраслей", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777390604.html

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, москва, сергей собянин, санкции в отношении россии