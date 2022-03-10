Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/moskva-1777471887.html
Собянин назвал ситуацию в экономике Москвы нормальной и стабильной
Собянин назвал ситуацию в экономике Москвы нормальной и стабильной - РИА Новости, 10.03.2022
Собянин назвал ситуацию в экономике Москвы нормальной и стабильной
Экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:17
2022-03-10T14:17
экономика
россия
москва
сергей собянин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777285606_0:174:3078:1905_1920x0_80_0_0_517c8de8cb5e61243831c28671d5b3a7.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."Мы в последние дни активно общаемся с различными направлениями бизнеса, чтобы определить проблемные места, направления и меры поддержки для развития экономики города. В целом, ситуация нормальная и стабильная, но мы видим нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить нашу экономику. Я думаю, из этих планов ничего не получится, мы с вами за последние годы прошли ряд тяжелейших кризисов, в том числе и кризис, связанный с пандемией (коронавируса), и все эти вызовы мы вместе с вами при поддержке правительства Российской Федерации, при поддержке города преодолели. Преодолеем и сегодняшние вызовы", - сказал Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.Мэр подчеркнул, что столичным властям и предпринимателям "необходимо как можно теснее работать, слышать друг друга, вырабатывать адекватные меры и быстро их реализовать"."В городе создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Наметили направления деятельности этой комиссии: сохранение рабочих мест; вопросы, связанные с импортозамещением; вопросы, связанные с социальной поддержкой; и обеспечение занятости населения. Все эти направления касаются каждой из наших отраслей", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777390604.html
https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html
https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777285606_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_3d827c22e213ed6dcbd00cc929517073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, сергей собянин, санкции в отношении россии
14:17 10.03.2022
 
Собянин назвал ситуацию в экономике Москвы нормальной и стабильной

Мэр Москвы Собянин: в целом ситуация в городской экономике нормальная и стабильная

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы в последние дни активно общаемся с различными направлениями бизнеса, чтобы определить проблемные места, направления и меры поддержки для развития экономики города. В целом, ситуация нормальная и стабильная, но мы видим нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить нашу экономику. Я думаю, из этих планов ничего не получится, мы с вами за последние годы прошли ряд тяжелейших кризисов, в том числе и кризис, связанный с пандемией (коронавируса), и все эти вызовы мы вместе с вами при поддержке правительства Российской Федерации, при поддержке города преодолели. Преодолеем и сегодняшние вызовы", - сказал Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.
Посетители у ресторана Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 03:43
В России появился список компаний, которые могут национализировать
Мэр подчеркнул, что столичным властям и предпринимателям "необходимо как можно теснее работать, слышать друг друга, вырабатывать адекватные меры и быстро их реализовать".
"В городе создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Наметили направления деятельности этой комиссии: сохранение рабочих мест; вопросы, связанные с импортозамещением; вопросы, связанные с социальной поддержкой; и обеспечение занятости населения. Все эти направления касаются каждой из наших отраслей", - добавил он.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 08:00
Неадекватность Запада работает на Россию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 08:00
Назад дороги нет. Пускать ли убежавших из России обратно?
 
ЭкономикаРоссияМоскваСергей СобянинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала