https://ria.ru/20220310/morozy-1777399030.html
В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января
В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января - РИА Новости, 10.03.2022
В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января
Ночь на четверг в Москве стала самой морозной с середины января, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:19
2022-03-10T08:19
2022-03-10T08:19
общество
москва
московская область (подмосковье)
клин
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766008832_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_32afe507154495d4f78eade29c16802d.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ночь на четверг в Москве стала самой морозной с середины января, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Сегодня у нас получилась самая морозная ночь в Москве, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, это сейчас фактическая температура. А по области Клин оказался самым холодным, здесь зафиксирована температура минус 23,1 градуса", - сообщил Тишковец.По его словам, такие показатели даже холоднее, чем положено по климатической норме самого холодного месяца - января."В феврале таких температур у нас не было, то есть получается, что в последний раз у нас такие морозы были в середине января", - отметил синоптик.
https://ria.ru/20220309/pogoda-1777338135.html
москва
московская область (подмосковье)
клин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766008832_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fec93075115aaae667f096235833b18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), клин, евгений тишковец, центр "фобос", погода
В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января
Синоптик Тишковец: в Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января