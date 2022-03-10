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В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января
В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января - РИА Новости, 10.03.2022
В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января
Ночь на четверг в Москве стала самой морозной с середины января, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:19
2022-03-10T08:19
общество
москва
московская область (подмосковье)
клин
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ночь на четверг в Москве стала самой морозной с середины января, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Сегодня у нас получилась самая морозная ночь в Москве, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, это сейчас фактическая температура. А по области Клин оказался самым холодным, здесь зафиксирована температура минус 23,1 градуса", - сообщил Тишковец.По его словам, такие показатели даже холоднее, чем положено по климатической норме самого холодного месяца - января."В феврале таких температур у нас не было, то есть получается, что в последний раз у нас такие морозы были в середине января", - отметил синоптик.
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общество, москва, московская область (подмосковье), клин, евгений тишковец, центр "фобос", погода
08:19 10.03.2022
 
В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января

Синоптик Тишковец: в Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ночь на четверг в Москве стала самой морозной с середины января, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Сегодня у нас получилась самая морозная ночь в Москве, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, это сейчас фактическая температура. А по области Клин оказался самым холодным, здесь зафиксирована температура минус 23,1 градуса", - сообщил Тишковец.
По его словам, такие показатели даже холоднее, чем положено по климатической норме самого холодного месяца - января.
"В феврале таких температур у нас не было, то есть получается, что в последний раз у нас такие морозы были в середине января", - отметил синоптик.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)КлинЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Погода
 
 
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