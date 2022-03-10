https://ria.ru/20220310/morozy-1777399030.html

В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января

В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января - РИА Новости, 10.03.2022

В Москве ночь на четверг стала самой морозной с середины января

Ночь на четверг в Москве стала самой морозной с середины января, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:19

2022-03-10T08:19

2022-03-10T08:19

общество

москва

московская область (подмосковье)

клин

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ночь на четверг в Москве стала самой морозной с середины января, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Сегодня у нас получилась самая морозная ночь в Москве, столбики термометров опустились до минус 14 градусов, это сейчас фактическая температура. А по области Клин оказался самым холодным, здесь зафиксирована температура минус 23,1 градуса", - сообщил Тишковец.По его словам, такие показатели даже холоднее, чем положено по климатической норме самого холодного месяца - января."В феврале таких температур у нас не было, то есть получается, что в последний раз у нас такие морозы были в середине января", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20220309/pogoda-1777338135.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

общество, москва, московская область (подмосковье), клин, евгений тишковец, центр "фобос", погода