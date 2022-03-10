https://ria.ru/20220310/moroz-1777392165.html

Москвичей предупредили о морозных ночах в конце рабочей недели

Москвичей предупредили о морозных ночах в конце рабочей недели - РИА Новости, 10.03.2022

Москвичей предупредили о морозных ночах в конце рабочей недели

Морозные ночи прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T04:56

2022-03-10T04:56

2022-03-10T04:56

общество

погода

роман вильфанд

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

россия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Морозные ночи прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что дневные температуры будут также отрицательными - от минус 1 до минус 5 градусов. Среднесуточная аномалия в четверг составит минус 6 градусов, в пятницу — уже минус 4 градуса.По словам ученого, примерно такой же прогноз будет характерен для Центрального федерального округа.

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москва

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россия

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Никита Стома

общество, погода, роман вильфанд, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, россия