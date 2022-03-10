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Москвичей предупредили о морозных ночах в конце рабочей недели
Москвичей предупредили о морозных ночах в конце рабочей недели - РИА Новости, 10.03.2022
Москвичей предупредили о морозных ночах в конце рабочей недели
Морозные ночи прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:56
2022-03-10T04:56
2022-03-10T04:56
общество
погода
роман вильфанд
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Морозные ночи прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что дневные температуры будут также отрицательными - от минус 1 до минус 5 градусов. Среднесуточная аномалия в четверг составит минус 6 градусов, в пятницу — уже минус 4 градуса.По словам ученого, примерно такой же прогноз будет характерен для Центрального федерального округа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, роман вильфанд, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, россия
Москвичей предупредили о морозных ночах в конце рабочей недели
Вильфанд: жителей столичного региона России ждут морозные ночи в конце рабочей недели