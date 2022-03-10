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Правительство ввело мораторий на плановые проверки бизнеса
Правительство ввело мораторий на плановые проверки бизнеса - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство ввело мораторий на плановые проверки бизнеса
Российские власти ввели мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей, отмечается в сообщении пресс-службы правительства. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:08
2022-03-10T20:53
общество
михаил мишустин
россия
политика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские власти ввели мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей, отмечается в сообщении пресс-службы правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно будет действовать до конца года."При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности", — отмечают в правительстве.В свою очередь, внеплановые проверки необходимо будет согласовывать с прокуратурой. Они допускаются только в исключительных случаях: при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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общество, михаил мишустин, россия, политика
18:08 10.03.2022 (обновлено: 20:53 10.03.2022)
 
Правительство ввело мораторий на плановые проверки бизнеса

Правительство ввело мораторий на плановые проверки бизнеса до конца года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские власти ввели мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно будет действовать до конца года.
"При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности", — отмечают в правительстве.
В свою очередь, внеплановые проверки необходимо будет согласовывать с прокуратурой. Они допускаются только в исключительных случаях: при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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