https://ria.ru/20220310/morales-1777389623.html

Моралес: США ищут возможность завладеть ресурсами Украины

Моралес: США ищут возможность завладеть ресурсами Украины - РИА Новости, 10.03.2022

Моралес: США ищут возможность завладеть ресурсами Украины

США провоцируют войны, чтобы продавать оружие и завладевать природными ресурсами, ситуация вокруг Украины не исключение, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T03:07

2022-03-10T03:07

2022-03-10T03:30

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боливия

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ЛА-ПАС, 10 мар — РИА Новости. США провоцируют войны, чтобы продавать оружие и завладевать природными ресурсами, ситуация вокруг Украины не исключение, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес."США всегда провоцируют войны, чтобы продавать оружие, (размещать) военные базы, чтобы захватывать природные ресурсы. Приведу один факт: в 1932 году начинается Чакская война между Боливией и Парагваем, но это была война между США и Англией. США через частную компанию имели контроль над продажей топлива. США продавали топливо парагвайцам и боливийцам. США продавали оружие Боливии и Парагваю. США ищут пути продажи оружия и завладения ресурсами. В Ираке, Афганистане, Ливии они искали то же самое", — сказал Моралес.По мнению политика, и в конфликте вокруг Украины США ищут возможность завладеть ресурсами этой страны. "Конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. —"И не только ресурсы Украины, но и возможность окружить Россию военным присутствием".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220309/morales-1777341532.html

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Никита Брыкин

в мире, владимир путин, сша, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр, эво моралес, боливия